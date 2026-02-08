Ramal Jyotish: क्या है रमल ज्योतिष शास्त्र? आखिर इस विद्या ने कैसी पूरी की भगवान शिव की अधूरी इच्छा

Importance of Ramal Shastra: अक्सर लोग अपनी जन्मतिथि या समय मालूम न होने के कारण अपना भविष्य नहीं जान पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए रमल ज्योतिष किसी वरदान से कम नहीं है. यह ज्योतिष की वह शाखा है जिसमें ग्रहों की स्थिति देखने के बजाय प्रश्नकर्ता के 'प्रश्न' और 'पासे' की चाल के आधार पर सटीक भविष्यवाणी की जाती है. कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने भी इस विद्या का सहारा लिया था, जिससे उनकी अधूरी इच्छा पूरी हुई. अमूमन लोगों के मन में रमल ज्योतिष को लेकर प्रश्न रहता है कि आखिर यह है क्या, इसमें किस बात का जिक्र है और इसके द्वारा बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां कैसे की जाती हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि रमल शास्त्र का ज्योतिष में क्या महत्व है.

रमल विद्या का भारत से अरब तक का सफर

हालांकि आज इसे 'इल्म-ए-रमल' के नाम से जाना जाता है और इसका विकास अरब देशों में अधिक हुआ, परंतु इस विद्या की जड़ें प्राचीन भारत में ही हैं. माना जाता है कि यह भारत के उस बिंदु विज्ञान का हिस्सा है जो किसी समय में यहां से लुप्त हो गया. मुगलों के भारत आने के साथ यह विद्या अरब पहुंची, जहां इसे अत्यधिक संरक्षण मिला. यही वजह है कि आज भी कई मुस्लिम ज्योतिषी इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का ही एक स्वरूप मानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जब महादेव की अधूरी इच्छा हुई पूरी

रमल शास्त्र की उत्पत्ति को लेकर एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा का जिक्र शास्त्रों में मिलता है. कहा जाता है कि जब माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वियोग में थे, तब उनकी व्याकुलता दूर करने के लिए महाभैरव ने पृथ्वी पर चार बिंदु अंकित किए. उन्होंने महादेव से इन्हीं बिंदुओं में अपनी प्रियतमा को खोजने का आग्रह किया. महादेव ने एक विशेष विधि से उन बिंदुओं को सिद्ध किया और सातवें लोक में माता सती के दर्शन किए. माना जाता है कि रेखाओं और बिंदुओं का यह शास्त्र वहीं से आरंभ हुआ. एक अन्य मान्यता के अनुसार, रेगिस्तान में मार्ग भटके एक व्यक्ति को साक्षात शक्ति ने चार रेखाओं और बिंदुओं के माध्यम से सही दिशा का ज्ञान कराया था.

कैसे काम करती है रमल विद्या?

रमल ज्योतिष पूरी तरह से 'प्रश्नों' पर आधारित है. इसमें कुंडली की जरूरत नहीं होती, बल्कि पासे का प्रयोग किया जाता है. इसे अरबी में कुरा कहते हैं. इस विद्या के तहत ज्योतिषाचार्य प्रश्नकर्ता से एक खास चार्ट पर पासा फंकवाते हैं. पासे पर बने बिंदुओं के आधार पर विशेष आकृतियां बनती हैं, जिन्हें शकल कहा जाता है. इन आकृतियों से 16 घरों का एक चार्ट तैयार किया जाता है, जिसे जायचा कहते हैं. ये 16 घर चार तत्वों (अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी) में बंटे होते हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य-बुध की युति से चमकेगी इन 5 राशि वालों की किस्मत, 'बुधादित्य योग' देगा धन और सुख-समृद्धि

रमल की 16 चिह्नों का क्या है मतलब

रमल शास्त्र में कुल 16 आकृतियां (शकलें) होती हैं, जैसे- लहियान, कब्जुल दाखिल, कब्जुल खारिज, जमात, हुमरा, बयाज इत्यादि. इन आकृतियों का मिश्रण ही भविष्य की ओर संकेत करता है. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन के बारे में पूछता है और पासा फेंकने पर 'लहियान खारिज' आकृति बनती है, तो इसका अर्थ है कि साथी का प्रेम दिखावा मात्र है. वहीं, अगर 'कब्जुल दाखिल' आकृति उभरती है, तो यह जीवनसाथी के निश्छल और गहरे प्रेम का संकेत है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)