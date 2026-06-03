Vastu Shastra: जमीन खरीदने से लेकर गृह प्रवेश तक, इन शुभ तिथियों को रखें याद; नहीं लगेगा वास्तु दोष

Muhurat Shilanyas to Griha Pravesh: वास्तु शास्त्र के अनुसार, शुभ तिथि, दिन और नक्षत्र में शुरू किया हुआ कोई भी काम बिना किसी बाधा के संपन्न होता है. वास्तु शास्त्र में गृहारंभ से लेकर नए घर में प्रवेश तक के लिए शुभ तिथि, दिन और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है. यहां जानिए शिलान्यास से लेकर गृह प्रवेश तक के लिए शुभ मुहूर्त.
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Vastu Muhurat Shilanyas to Griha Pravesh: इन दिनों मलमास चल रहा है और यह 15 जून को ज्येष्ठ (अधिक मास) की अमावस्या के दिन खत्म होगा. मलमास की समाप्ति के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. साथ ही, नए घर से जुड़े सभी कार्य जैसे- गृहारंभ, शिलान्यास, गृहप्रवेश, जमीन की खरीदारी इत्यादि कार्य किए जाएंगे. इन सभी शुभ कार्यों के लिए शास्त्रों में शुभ मुहूर्त, तिथि, वार और शुभ नक्षत्र का जिक्र मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन सभी शुभ-मंगल कार्यों के लिए कौन-कौन सी तिथियां, नक्षत्र, वार शुभ माने गए है.
गृहारंभ के लिए मुहूर्त
शुभ तिथि- गृहारंभ के लिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है. इन तिथियों में गृहारंभ करने से वास्तु दोष का खतरा कम रहता है.
महीना और वार- वैशाख, ज्येष्ठ, माघ और फाल्गुन. इसके साथ ही सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार गृहारंभ के लिए शुभ दिन माने गए हैं.
शुभ नक्षत्र- रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा, शतभिशा, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी और धनिष्ठा. गृहारंभ के लिए ये 10 नक्षत्र अत्यंत शुभ हैं.
वार- सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये दिन घर के शिलान्यास के लिए बेहद शुभ माने गए हैं.
तिथि- द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी.
शुभ मास- माघ, फाल्गुन, ज्येष्ठ और वैशाख.
नक्षत्र- चित्रा, हस्त, अनुराधा, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, मृगशिरा, रोहिणी, शतभिषा, पुनर्वसु . जबकि, अश्विनी और श्रवण नक्षत्र में शिलान्या नहीं कराना चाहिए.
तिथि- गृह प्रवेश के लिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी गई है.
मास- मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ ये हिंदी महीना गृह प्रवेश के लिए शुभ माने गए हैं.
नक्षत्र- अनुराधा, अश्विनी, पुष्य , रोहिणी, स्वाति, मृगशिरा और हस्त ये नक्षत्र गृह प्रवेश के लिए अच्छे हैं.
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शुभ तिथि- जमीन की खरीदारी के लिए कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और पूर्णिमा शुभ है.
शुभ दिन- मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार
नक्षत्र- अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, विशाखा, मघा, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, मूल और आश्लेषा ये 10 नक्षत्र जमीन खरीदने के लिए शुभ माने गए हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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