Hindi Newsधर्म

Panna Gemstone: ये 4 राशि वाले भूलकर भी ना पहने बुध का रत्न पन्ना, चौपट हो जाएगा बिजनेस

Mercury Gemstone Panna: कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने और उसके सकारात्मक परिणाम के लिए पन्ना धारण किया जाता है. आइए जानते हैं कि यह रत्न किन राशि वालों को नहीं पननना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 05, 2025, 03:48 PM IST
Mercury Gemstone Emerald: रत्नशास्त्र में हर रत्न का अपना महत्व और प्रभाव माना गया है. इन्हीं रत्नों में से एक है पन्ना (Emerald), जिसे बुध ग्रह का रत्न माना जाता है. मान्यता है कि पन्ना धारण करने से बुद्धि, वाणी और व्यापारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं. हालांकि इसे धारण करने से पहले इसके नियमों और प्रभाव को जानना जरूरी होता है. अक्सर लोग कुंडली में बुध की दशा को सही करने और शुभ परिणाम की प्राप्ति के लिए पन्ना धारण करते हैं. आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न किन राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए और इसे धारण करने के 5 बड़े फायदे क्या हैं.

किन राशि के लोगों को नहीं पहनना चाहिए पन्ना?

मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह प्रायः शुभ परिणामकारी नहीं होता. ऐसे में पन्ना धारण करने से उन्हें लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है.

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध अशुभ फल देने की स्थिति में होता है. पन्ना पहनने से इन जातकों में मानसिक तनाव, असमंजस और निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

धनु राशि- धनु राशि के लोगों के लिए भी पन्ना उपयुक्त नहीं माना गया है. क्योंकि इस राशि के जातकों की कुंडली में बुध ग्रह कई बार प्रतिकूल परिणाम देता है. पन्ना पहनने से उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में बाधाएं आ सकती हैं.

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए भी पन्ना धारण करना शुभ नहीं माना जाता. यह रत्न इनके लिए भ्रम और अनिर्णय की स्थिति पैदा कर सकता है.

पन्ना पहनने के फायदे

बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि- पन्ना मानसिक शक्ति को मजबूत करता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है.

वाणी में मधुरता- यह रत्न वाणी को प्रभावी और मधुर बनाता है, जिससे सामाजिक और पेशेवर संबंध बेहतर होते हैं.

व्यापार और करियर में सफलता- पन्ना व्यापार, शिक्षा और संचार से जुड़े कार्यों में उन्नति दिलाने वाला माना जाता है.

स्वास्थ्य लाभ- यह रत्न तंत्रिका तंत्र, स्मरण शक्ति और आंखों से संबंधित समस्याओं में लाभकारी माना जाता है.

सकारात्मक ऊर्जा- पन्ना मानसिक तनाव कम करने और जीवन में सकारात्मकता लाने में सहायक होता है.

यह भी पढ़ें: इन रत्नों को भूलकर भी ना पहने एकसाथ, वरना होगा उल्टा असर और शुरू हो जाएंगे बुरे दिन

पन्ना कितने दिनों में दिखाता है असर

शास्त्रों के अनुसार, पन्ना पहनने के बाद सामान्य तौर पर 7 से 10 दिनों के भीतर इसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं. शुरुआती समय में असर हल्का महसूस हो सकता है, लेकिन 14 से 21 दिनों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है. कई मामलों में यह रत्न 30 से 45 दिनों के अंदर पूरी तरह सक्रिय होकर काम करना शुरू करता है. यदि कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो, तो पन्ना धीरे-धीरे असर करता है, लेकिन समय के साथ यह पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है.

पन्ना धारण करने से पहले क्या करें

पन्ना एक शक्तिशाली रत्न है, जो सही नियम और विधि से पहनने पर धीरे-धीरे प्रभाव दिखाता है. इसका असर कुछ दिनों में महसूस होने लगता है और समय के साथ यह पूरी तरह सक्रिय होकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है. इसलिए पन्ना धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Mercury gemstone

