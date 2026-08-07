सावन महीने की पहली एकादशी यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है. इस महीने एकादशी व्रत कब है, इसकी तारीख के साथ यह भी जानना जरूरी है कि इस पवित्र तिथि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? वरना एकादशी व्रत-पूजा का फल नहीं मिलेगा और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा.
द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 की रात 01:59 बजे शुरू होगी और 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:04 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, 9 अगस्त रविवार को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा. वहीं कामिका एकादशी व्रत का पारण समय 10 अगस्त को सुबह 5:50 बजे से 8:00 बजे तक रहेगा.
एकादशी व्रत के दिन विधि-विधान से पूजा करें, व्रत रखें. जितना संभव हो श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें, उनका नाम जप करें, मंत्र जाप करें. साथ ही एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें. इसके लिए तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. इसकी परिक्रमा करें, मंत्र जाप, आरती करें. चूंकि यह सावन की एकादशी है लिहाजा इस दिन भगवान शिव की भी विधि-विधान से पूजा करें.
एकादशी के दिन बाल धोना, सामान्य टूथपेस्ट से ब्रश करना, घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना वर्जित है. इसलिए एकादशी के दिन ये काम न करें. इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं क्योंकि इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं. ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े और न ही तुलसी के पौधे को स्पर्श करें. केवल दूर से तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.
धर्म-शास्त्रों और विष्णु पुराण के अनुसार, एकादशी के दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'हरे कृष्ण महामंत्र' का कम से कम 108 बार जाप करना बेहद फलदायी माना गया है. इसके लिए इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. वहीं एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें. बिना इसके पूजा पूरी नहीं मानी जाती है. साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)