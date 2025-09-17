Pital Kachua: घर की इस दिशा में रखें पीतल का कछुआ, धन-दौलत में होगी अपार वृद्धि
Pital Kachua Vastu: वास्तु शास्त्र में धातु से बने कछुए को बेहद शुभ और मंगलकारी माना गया है. आइए जानते हैं कि घर में पीतल का कछुआ किस दिशा में रखने से धन लाभ होता रहता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:20 PM IST
Pital Kachua Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र में घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए वस्तुओं की सही दिशा और स्थान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है. इन्हीं में से एक है पीतल का कछुआ, जिसे घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है. यह न सिर्फ घर की सुरक्षा का प्रतीक है बल्कि समृद्धि और सौभाग्य भी प्रदान करता है. कछुए को कवच समान रक्षा देने वाला माना गया है, इसलिए इसे वास्तु में विशेष महत्व प्राप्त है. वास्तु शास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि अगर पीतल के कछुए को वास्तु के अनुसार घर की सही दिशा में रखा जाए तो आर्थिक तरक्की शुरू हो जाती है. धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होते हैं. साथ ही नौकरी-कारोबार में भी तरक्की के योग बनते हैं. आइए जानते हैं कि आर्थिक उन्नति के लिए पीतल का कछुआ घर की किस दिशा में रखें.

किस दिशा में रखें पीतल का कछुआ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार पीतल, चांदी या सोने के कछुए को हमेशा उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए. जबकि, क्रिस्टल का कछुआ ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में रखने से सर्वोत्तम फल देता है. इसलिए वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए घर में पीतल का कछुआ रखना चाहिए ताकि धन-दौलत में वृद्धि होती रहे.

वास्तु शास्त्र की मानें तो कछुए को पानी में रखना अनिवार्य माना गया है, ताकि उसके पैर गीले रहें. साथ ही पानी को रोज बदलना जरूरी है, जिससे वातावरण शुद्ध और साफ-सुथरा बना रहे. इसलिए घर में पीतल का कछुआ रखने से पहले इस बात का विशेष ख्याल रखें

कहां रखें पीतल का कछुआ?

कछुए को ऐसी जगह रखें जहां आप अधिक समय बिताते हों. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, इसे मुख्य द्वार के पास घर के अंदर की ओर मुंह करके रखा जा सकता है. अगर घर में मंदिर है, तो कछुए का मुख मंदिर की ओर रखना सबसे शुभ माना गया है.

यह भी पढ़ें: पर्स में किन चीजों को रखने से हो सकते हैं कंगाल, जान लें वास्तु के जरूरी नियम

क्यों रखना चाहिए घर में पीतल का कछुआ

घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर रहती है. परिवार में सौभाग्य और खुशहाली बढ़ती है. घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सुखमय बनता है. कछुए की उपस्थिति से बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य में सुधार की मान्यता भी है. समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी यह सहायक माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Pital Kachua

