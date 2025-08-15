Diwali 2025 Date: सनातन धर्म में दिवाली सबसे बड़ा पर्व होता है. दिवाली मनाने का एक नहीं कई घटनाओं से कनेक्‍शन है. दिवाली के दिन ही प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्‍या लौटे थे. तब प्रभु राम के स्‍वागत में अयोध्‍यावासियों ने असंख्‍य दीपक जलाए थे. साथ ही मान्‍यता है कि कार्तिक मास की अमावस्‍या की रात को मां लक्ष्‍मी के धरती पर भ्रमण करने आती हैं, इसलिए उन्‍हें प्रसन्‍न करने के लिए लक्ष्‍मी पूजा की जाती है. वहीं जैन धर्म के अनुसार दिवाली के दिन ही 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था. जानिए साल 2025 में दिवाली कब है?

दिवाली 2025 में कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2025 में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का 20 अक्टूबर को दोपहर 03:45 मिनट से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 05:55 मिनट पर होगा. आमतौर पर उदयातिथि के आधार पर व्रत-त्‍योहार मनाने की तारीख तय होती है. इस हिसाब से तो दिवाली 21 अक्‍टूबर की होनी चाहिए क्‍योंकि कार्तिक मास की अमावस्‍या का सूर्योदय 21 अक्‍टूबर को होगा. लेकिन दिवाली 20 अक्‍टूबर को मनाना ही उचित होगा.

दरअसल, दिवाली के दिन मां लक्ष्‍मी की पूजा रात को निशिता काल में करने का महत्‍व है. ऐसे में अमावस्‍या की रात 20 अक्‍टूबर को दिवाली मनानी चाहिए. लेकिन कुछ लोगों का मत है कि अमावस्या तिथि प्रदोष काल में पड़ रही है, जिस कारण 20 की जगह 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली का पर्व मनाया जाना चाहिए.

दिवाली लक्ष्‍मी पूजन मुहूर्त

कार्तिक माह की अमावस्या की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है. साथ ही दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं. इस साल 20 अक्‍टूबर दिवाली पर लक्ष्‍मी पूजन के लिए समय -

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:43 से शाम 12:28 मिनट तक

विजय मुहूर्त- दोपहर में 01:59 से लेकर 02:45 मिनट तक

प्रदोष काल- शाम 05:33 से रात 08:08 मिनट तक

लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त- शाम 06:56 से रात 08:04 मिनट तक

वृषभ काल- शाम 06:56 से रात 08:53 मिनट तक

निशिता मुहूर्त- देर रात 11:41 से अगले दिन की सुबह 12:31 मिनट तक

इस समय में ना करें लक्ष्‍मी पूजा

ध्‍यान रहे कि लक्ष्‍मी पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें, यदि ऐसा संभव ना हो तो भी राहुकाल और गुलिक काल में तो पूजा करने की गलती ना करें.

20 अक्टूबर 2025 को राहुकाल- सुबह 07:50 से लेकर सुबह 09:15 मिनट तक

गुलिक काल- दोपहर में 01:31 से लेकर 02:56 मिनट तक

