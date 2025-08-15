Diwali 2025: इस साल दिवाली मनाने की डबल डेट! क्‍या है ये मामला, जानें दीपावली की असली तारीख
Advertisement
trendingNow12881660
Hindi Newsधर्म

Diwali 2025: इस साल दिवाली मनाने की डबल डेट! क्‍या है ये मामला, जानें दीपावली की असली तारीख

Diwali 2025 Date: साल 2025 में दिवाली मनाने की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है. कहीं दिवाली की तारीख 20 अक्‍टूबर बताई जा रही है तो कहीं 21 अक्‍टूबर, तो क्‍या इस साल 2 दिन दिवाली मनाई जाएगी? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali 2025: इस साल दिवाली मनाने की डबल डेट! क्‍या है ये मामला, जानें दीपावली की असली तारीख

Diwali 2025 Date: सनातन धर्म में दिवाली सबसे बड़ा पर्व होता है. दिवाली मनाने का एक नहीं कई घटनाओं से कनेक्‍शन है. दिवाली के दिन ही प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्‍या लौटे थे. तब प्रभु राम के स्‍वागत में अयोध्‍यावासियों ने असंख्‍य दीपक जलाए थे. साथ ही मान्‍यता है कि कार्तिक मास की अमावस्‍या की रात को मां लक्ष्‍मी के धरती पर भ्रमण करने आती हैं, इसलिए उन्‍हें प्रसन्‍न करने के लिए लक्ष्‍मी पूजा की जाती है. वहीं जैन धर्म के अनुसार दिवाली के दिन ही 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था. जानिए साल 2025 में दिवाली कब है? 

यह भी पढ़ें: सितंबर से करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनेंगे ये राशि वाले लोग, मंगल 3 बार चाल बदलकर लुटाएंगे धन, कर देंगे मालामाल!

 

दिवाली 2025 में कब है?
द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2025 में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का 20 अक्टूबर को दोपहर 03:45 मिनट से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 05:55 मिनट पर होगा. आमतौर पर उदयातिथि के आधार पर व्रत-त्‍योहार मनाने की तारीख तय होती है. इस हिसाब से तो दिवाली 21 अक्‍टूबर की होनी चाहिए क्‍योंकि कार्तिक मास की अमावस्‍या का सूर्योदय 21 अक्‍टूबर को होगा. लेकिन दिवाली 20 अक्‍टूबर को मनाना ही उचित होगा. 

दरअसल, दिवाली के दिन मां लक्ष्‍मी की पूजा रात को निशिता काल में करने का महत्‍व है. ऐसे में अमावस्‍या की रात 20 अक्‍टूबर को दिवाली मनानी चाहिए. लेकिन कुछ लोगों का मत है कि अमावस्या तिथि प्रदोष काल में पड़ रही है, जिस कारण 20 की जगह 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली का पर्व मनाया जाना चाहिए.

दिवाली लक्ष्‍मी पूजन मुहूर्त 

कार्तिक माह की अमावस्या की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है. साथ ही दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं. इस साल 20 अक्‍टूबर दिवाली पर लक्ष्‍मी पूजन के लिए समय - 

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:43 से शाम 12:28 मिनट तक
विजय मुहूर्त- दोपहर में 01:59 से लेकर 02:45 मिनट तक
प्रदोष काल- शाम 05:33 से रात 08:08 मिनट तक
लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त- शाम 06:56 से रात 08:04 मिनट तक
वृषभ काल- शाम 06:56 से रात 08:53 मिनट तक
निशिता मुहूर्त- देर रात 11:41 से अगले दिन की सुबह 12:31 मिनट तक

इस समय में ना करें लक्ष्‍मी पूजा 

ध्‍यान रहे कि लक्ष्‍मी पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें, यदि ऐसा संभव ना हो तो भी राहुकाल और गुलिक काल में तो पूजा करने की गलती ना करें.  

20 अक्टूबर 2025 को राहुकाल- सुबह 07:50 से लेकर सुबह 09:15 मिनट तक
गुलिक काल- दोपहर में 01:31 से लेकर 02:56 मिनट तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

diwali 2025

Trending news

100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
79th Independence Day 2025
जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देख नहीं पाएगा PAK
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
Red Fort speech
इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर PM मोदी ने रच दिया इतिहास
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
Semi Conductor
सेमीकंडक्‍टर के विचार की 50-60 साल पहले भ्रूण हत्‍या हो गई...लाल किले से किसको घेरा?
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
operation sindoor
आसमान में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, PM मोदी ने जो कहा सुनकर PAK को नींद नहीं आएगी
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी लाइव... 2035 तक होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, भगवान श्रीकृष्‍ण की तर्ज पर मिशन सुदर्शन चक्र
Independence Day
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी लाइव... 2035 तक होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, भगवान श्रीकृष्‍ण की तर्ज पर मिशन सुदर्शन चक्र
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
;