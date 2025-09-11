Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर कर लें तुलसी के ये 5 उपाय, जल्द दूर हो जाएगी धन की कमी
Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर कर लें तुलसी के ये 5 उपाय, जल्द दूर हो जाएगी धन की कमी

Indira Ekadashi 2025 Tulsi Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को पड़ने वाली है. आइए जानते हैं इस दिन तुलसी जुड़े कौन से उपाय करने पर धन की कमी को दूर हो सकती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:44 PM IST
Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर कर लें तुलसी के ये 5 उपाय, जल्द दूर हो जाएगी धन की कमी

Indira Ekadashi 2025 Upay: सनातन धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. शास्त्रों में तुलसी को घर में सुख-समृद्धि और शांति लाने वाली मानी जाती है. इंदिरा एकादशी, जो पितृ पक्ष में आती है, इस दिन तुलसी पूजन और उससे जुड़े कुछ खास उपाय करने से धन-धान्य की वृद्धि होती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को यानी विश्वकर्म पूजा के दिन पड़ रही है. मान्यता है कि इंदिरा एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से धन की कमी दूर हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर किए जाने वाले तुलसी से जुड़े 5 उपाय.

तुलसी के नजदीक जलाएं दीपक 

इंदिरा एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, अगर धन की जुड़ी दिक्कतें हैं, तो वो भी दूर हो सकती हैं. 

तुलसी को अर्पित करें जल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी में गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित करना शुभ फलदायी होता है. ऐसे में जल चढ़ाते समय ‘ॐ तुलस्यै नमः’ मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में धन की कमी दूर होती है.

कपूर की आरती

इंदिरा एकादशी की रात कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती करें. ऐसा करना बेहद शुभ होता है. मान्यता है कि इससे इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

तुलसी दल अर्पण करें

इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है. विष्णुजी तुलसी अर्पण से प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है.

तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें

इंदिरा एकादशी पर तुलसी माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करने से जीवन में स्थिरता आती है. इंदिरा एकादशी के दिन इस उपाय को करने से पितृ दोष कम होता है और धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनते हैं.

इंदिरा एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर को देर रात 12 बजकर 21 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 17 सितंबर 2025 की रात 11 बजकर 39 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि का ख्याल रखते हुए इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा. वहीं, इस एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6 बजकर 08 मिनट से 8 बजकर 25 मिनट से बीच किया जा सकता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Indira Ekadashi 2025

;