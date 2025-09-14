इंदिरा एकादशी कब है, 16 या 17 सितंबर? बेहद अहम है पितृ पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, जानें वजह

Indira Ekadashi 2025: हर महीने के कृष्‍ण पक्ष और शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है. एकादशी का व्रत भगवान विष्‍णु को समर्पित है. सितंबर महीने में भी 2 एकादशी पड़ रही हैं. एक एकादशी पड़ चुकी है और दूसरी एकादशी आने वाली है. यह अश्विन मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी होगी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं. इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है. इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्‍व है. मान्‍यता है कि पितृ पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करने और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं.

साल 2025 में इंदिरा एकादशी कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12 बजकर 23 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11 बजकर 40 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखना उचित होगा. 17 सितंबर को ही पितृ पक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा.

इंदिरा एकादशी पर पूजा मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04 बजकर 33 मिनट से 05 बजकर 20 मिनट तक

विजय मुहूर्त – दोपहर 02 बजकर 18 मिनट से 03 बजकर 07 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त – शाम 06 बजकर 24 मिनट से 06 बजकर 47 मिनट तक

निशिता मुहूर्त – रात्रि 11 बजकर 52 मिनट से 12 बजकर 39 मिनट तक

इंदिरा एकादशी का पारण समय

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है. द्वादशी तिथि 17 सितंबर की रात 12 बजकर 41 मिनट से प्रारंभ होगी. वहीं इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को सुबह सूर्योदय के बाद 6 बजकर 7 मिनट के बाद करना उचित होगा. पारण समय 06:07 बजे से 08:34 बजे तक है.

क्‍यों इतनी अहम मानी गई है इंदिरा एकादशी?

इंदिरा एकादशी का महत्‍व बहुत ज्‍यादा है क्‍योंकि यह पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है. इस दिन व्रत-पूजा करने के साथ-साथ पितरों के लिए तर्पण भी करना चाहिए. इससे पितरों के पापों का नाश होता है और उन्‍हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. वहीं घर में सुख-समृद्धि आती है. ध्‍यान रहे कि इंदिरा एकादशी के दिन दान-पुण्‍य भी जरूर करें.

