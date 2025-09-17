Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त क्या है, जानें व्रत में किन चीजों के भोग से करें श्रीहरि को प्रसन्न!

Indira Ekadashi Vrat Paran Muhurat 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन कृष्ण एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत के रूप में जाना जाता है. इस साल यह इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर, बुधवार को यानी आज रखा जाएगा. ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है. इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इच्छाओं की पूर्ति होती है. एकादशी व्रत का पारण का भी बहुत महत्व है. द्वादशी तिथि के भीतर ही शुभ मुहूर्त में पारण करने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है. आइए जानें कि इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को पूजा के समय कौन से दो तरह के भोग जरूर अर्पित करने चाहिए, साथ ही ये भी जानेंगे इंदिरा एकादशी का पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है.

इंदिरा एकादशी 2025 का पारण मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 17 सितंबर को रात 12:21 बजे से शुरू हो रही है और 17 सितंबर को रात 11:39 बजे तिथि का समापन हो रहा है. इंदिरा एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि पर किया जाएगा. हिंदू पंचाग के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त 18 सितंबर (Indira Ekadashi shubh muhurat) को सुबह के 06:07 बेजे से लेकर 08:34 बजे तक होगा.

भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आर्पित करें ये भोग (Ekadashi Bhog For Lord Vishnu)

बेसन का हलवा

इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को बेसन का हलवा बनाकर भोग अर्पित कर सकते हैं. पीले रंग के भोग श्रीहरि को अर्पित करने का विधान है. पूजा के बाद प्रसाद के रूप इसे भक्तों में बांट दें. ऐसा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

केसर की खीर (Kesar Kheer)

भगवान विष्णु को केसर की खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं. इस भोग से विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और केसर खीर का सुगंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है. इस भोग से विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं. ध्यान रहे कि भगवान विष्णु को कोई भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें नहीं तो भगवान भोग को स्वीकार नहीं करेंगे. इसके लिए तुलसी को दशमी तिथि पर ही तोड़कर रख लें क्योंकि एकादशी तिथि पर तुलसी का पत्ता तोड़ना या तुलसी में जल देने की मनाही होती है. दरअसल एकादशी तिथि पर तुलसी देवी निर्जला व्रत में होती हैं.

भोग में डालें तुलसी का पत्ता

मान्यतानुसार तुलसी को एकादशी के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए. तुलसी के पत्तों को भोग में डाल सकते हैं या अन्य भोग के साथ भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित कर सकते हैं. इस बात का खास ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें. इससे श्रीहरि नाराज हो सकते हैं. इसके बजाय एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

और पढ़ें- Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर दीपदान एक चमत्कारी उपाय! मिट जाएगा पितृदोष का नामोनिशान, घर आएगी समृद्धि