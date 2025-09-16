Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पर महिलाएं जरूर करें ये काम, पितरों को मिलेगी मुक्ति तो खुशहाल रहेगा घर-परिवार

Indira Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है. इस दिन व्रत और पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है. महिलाओं के लिए इस दिन कुछ विशेष नियम और धार्मिक कार्य बताए गए हैं, जिनका पालन करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. कहते हैं कि इस दिन पितरों की आत्मा की तृप्ति के निमित्त कुछ विशेष कार्य करने पर पूर्वजों को असीम कृपा प्राप्त होती है. कहते हैं कि जिस घर के पूर्वजों की आत्मा तृप्त रहती है, वहां हमेशा खुशहाली और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

इंदिरा एकादशी पर महिलाएं जरूर करें ये काम

स्नान और व्रत का संकल्प- सुबह पवित्र स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और पितरों के लिए व्रत का संकल्प लें. पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें और फलाहार करें. ऐसा करने से एकादशी व्रत के दिन पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी.

पितरों के लिए तर्पण- इंदिरा एकादशी के दिन महिलाएं अपने पति या परिवार के पुरुष सदस्य के साथ मिलकर तर्पण में भाग ले सकती हैं. पितरों को जल अर्पण करना और उनके नाम से तिल, कुश तथा ताजे जल से श्रद्धांजलि देना शुभ माना जाता है.

भगवान विष्णु का पूजन

इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करना इस दिन अनिवार्य है. महिलाएं घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकती हैं. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और एकादशी व्रत का भी पुण्य प्राप्त होता है.

दान-पुण्य- इंदिरा एकादशी पर स्त्रियों को गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए. इसके साथ ही वस्त्र, अन्न, फल, धूप, दीप और दक्षिणा का दान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है.

ध्यान और भजन- दिनभर विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करना पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है.

महिलाओं को किन बातों से बचना चाहिए?

सिर से स्नान करना या बाल धोना.

तुलसी या पूजनीय वृक्षों की पत्तियां तोड़ना.

क्रोध, कलह और कटु वचन बोलना.

शारीरिक संबंध बनाना या उधार-लेन-देन करना.

बासी भोजन का दान करना.

