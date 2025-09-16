Indira Ekadashi kab hai: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाता है. यह एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है और इसका विशेष महत्‍व है. गरुड़ पुराण के अनुसार, इंदिरा एकादशी का व्रत जन्म-जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है और मृत्यु के बाद आत्मा को उच्च लोक में स्थान दिलाता है. यह व्रत पितरों को नरक से मुक्ति दिलाकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है. इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है.

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में बदलेगी किस्‍मत, अद्भुत शुक्रादित्‍य योग देगा सिंह समेत 4 राशि वालों को बेहिसाब शोहरत, पैसा भी मिलेगा

इंदिरा एकादशी कब है?

Add Zee News as a Preferred Source

वैदिक पंचांग के अनुसार, इंदिरा एकादशी तिथि की शुरुआत-16 व 17 सितंबर की मध्‍यरात्रि 12 बजकर 21 मिनट से होगी और 17 सितंबर को देर रात 11 बजकर 39 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर, बुधवार को रखा जाएगा. इस दिन सूर्य कन्या राशि और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे.

वहीं दृक पंचांग के अनुसार, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा, जबकि राहुकाल दोपहर 12:15 बजे से 1:47 बजे तक रहेगा. इस समयावधि में शुभ कार्यों से बचना चाहिए. इंदिरा एकादशी व्रत का पारण समय 18 सितंबर को सुबह 06 बजकर 07 मिनट से लेकर 08 बजकर 34 मिनट है.

यह भी पढ़ें: छल-कपट से दूर बेहद भरोसेमंद होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, पार्टनर को भी रखती हैं खुश

इंदिरा एकादशी का महत्‍व

पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत को करने से कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है, जो व्रती को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है.

साथ ही इंदिरा एकादशी पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई सरल और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं. एक काले कपड़े में रखकर काले तिल और दाल गाय को खिलाना पितरों को तृप्त करता है. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है.

यह भी पढ़ें: लगने वाला है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में छाएगा अंधेरा? जानें तारीख और समय

विष्‍णु सहस्रनाम का करें पाठ

इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ और 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नमः' मंत्र का जाप पितरों की आत्मा को शांति देता है. इसके अतिरिक्त, जरूरतमंदों को घी, दूध, दही और चावल का दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है. यह पवित्र दिन पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है. इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से न केवल पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, बल्कि व्रती का जीवन भी कल्याणमय बनता है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)