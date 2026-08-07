/दोपहर में पूजा करना सही है या गलत? जानिए शास्त्रों के नियम, सही समय और भक्ति का तरीका

अक्सर देखा जाता है कि लोग काम की भागदौड़ में दोपहर को नहाकर पूजा करने बैठते हैं. कई बार घर में हवन या धार्मिक पाठ भी दोपहर तक चलते रहते हैं. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या दोपहर में पूजा करना ठीक होता है.
शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं में दोपहर की पूजा को लेकर कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं. अगर आप भी जाने अनजाने दोपहर में पूजा करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि पूजा के नियम क्या कहते हैं.
हिंदू शास्त्रों के अनुसार दोपहर के समय नई पूजा शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय भगवान के आराम का होता है.
यही वजह है कि बड़े बड़े मंदिरों के दरवाजे दोपहर में कुछ घंटों के लिए बंद कर दिए जाते हैं. माना जाता है कि इस समय पूजा पाठ या घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में रुकावट आती है. इसलिए घर में भी इस समय मूर्ति छूकर पूजा करने से बचना चाहिए.
हालांकि कुछ खास मौकों पर दोपहर में पूजा करने की छूट भी दी गई है. अगर आपके घर में सुबह से ही कोई बड़ा अनुष्ठान या यज्ञ चल रहा है तो वह दोपहर तक जारी रह सकता है. इसमें कोई पाप या दोष नहीं लगता है.
इसके अलावा अगर कोई शुभ मुहूर्त जैसे अभिजीत मुहूर्त दोपहर में पड़ रहा हो तो उस समय घटस्थापना या पूजा की जा सकती है. अगर किसी पंडित ने राहुकाल या कालसर्प दोष की शांति पूजा दोपहर में रखी है तो वह भी की जा सकती है.
अगर आपको दोपहर में ही समय मिलता है और आप भक्ति करना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है. इस समय आपको भगवान की मूरत या फोटो को छूना नहीं चाहिए.
आप दूर बैठकर मन ही मन अपने भगवान का ध्यान कर सकते हैं. इसे मानसिक पूजा कहा जाता है. दोपहर के समय भगवान के नाम का जाप करना या कोई मंत्र पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है. इसमें किसी मूर्ति पूजा या धूप दीप की जरूरत नहीं होती है.
शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए तीन समय सबसे उत्तम और फलदायी बताए गए हैं. सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है. इस समय वातावरण बहुत शांत होता है और मन एकाग्र रहता है.
इसके बाद सुबह 8 बजे तक का समय भी पूजा के लिए बहुत अच्छा माना गया है. इस समय पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है. तीसरा सबसे अच्छा समय शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद यानी प्रदोष काल का होता है.
दिन के अलावा शास्त्रों में मध्य रात्रि यानी देर रात की पूजा का भी जिक्र मिलता है. इसे निशिता काल कहा जाता है. यह समय आम रोजमर्रा की पूजा के लिए नहीं होता है.
इस समय विशेष मंत्रों की सिद्धि या तंत्र मंत्र की साधना की जाती है. इसके अलावा जन्माष्टमी, शिवरात्रि या नवरात्रि की कालरात्रि जैसी विशेष रातों में ही मध्य रात्रि को पूजा की जाती है. आम गृहस्थ लोगों को सुबह या शाम के समय ही नियमित पूजा पाठ करना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, शास्त्रों और लोक परंपराओं में वर्णित जानकारियों पर आधारित है. इसे केवल एक सांस्कृतिक और व्यावहारिक जानकारी के रूप में पढ़ें.