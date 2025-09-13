Garuda Purana: गरुड़ पुराण घर में रखना चाहिए या नहीं, जान लीजिए इसे पढ़ने के खास नियम

Garuda Purana Niyam: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है. यह ग्रंथ श्रीहरि विष्णु को समर्पित है और इसमें जीवन तथा मृत्यु से जुड़े गहन रहस्यों का वर्णन मिलता है. इसमें जन्म और पुनर्जन्म, स्वर्ग-नरक, अधोगति, कर्मफल, मोक्ष, धर्म, नीति और पूजा-व्रत जैसे कई विषयों का विस्तार से उल्लेख है. यही कारण है कि इसे पढ़ने और समझने की सलाह दी जाती है. गरुड़ पुराण को लेकर लोगों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि इसे घर में रखना चाहिए या नहीं. अगर आप भी अब तक इस बात से अनजान हैं तो आइए जानते हैं घर में गरुड़ पुराण रखना शुभ है या अशुभ और इसे पढ़ने के क्या नियम हैं.

कब पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गरुड़ पुराण का पाठ किसी परिजन की मृत्यु के बाद किया जाता है. परंपरा यह कहती है कि मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है. इस दौरान गरुड़ पुराण सुनना उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है. इसलिए इस ग्रंथ का पाठ अक्सर शोककाल में किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

गरुड़ पुराण पढ़ते समय नियम

गरुड़ पुराण अन्य पुराणों से अलग है और इसमें मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है. इसलिए इसके पाठ के समय सावधानी और श्रद्धा रखना बेहद जरूरी है. आमतौर पर इसे मृतक के घर पर ही पढ़ा जाता है ताकि परिजन इसके महत्व और संदेश को समझ सकें.

यह भी पढ़ें: अगले जन्म में जानवर बनते हैं ये 5 गलतियां करने वाले लोग, भूलकर भी ना करें ऐसा

क्या गरुड़ पुराण घर पर रखना उचित है?

लोगों के मन में अक्सर यह भ्रम रहता है कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसे घर पर रखना अशुभ होता है. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. शास्त्रों की मानें तो गरुड़ पुराण को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं. रोग-दोष और अशुभ प्रभाव कम होते हैं. यह ग्रंथ मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है और इसके अध्ययन से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)