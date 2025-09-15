Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!
Advertisement
trendingNow12923047
Hindi Newsधर्म

Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

Pitru Paksha 2025 Rules: एक प्रश्न को लेकर मन में हमेशा सवाल उठता है कि क्या पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pitru Paksha 2025 Niyam
Pitru Paksha 2025 Niyam

Pitru Paksha 2025 Niyam In Hindi: इन दिनों पितृ-पक्ष चल रहा है जो 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलने वाला है. पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है जिससे संतुष्ट होकर पितृ अपने वंशजों सुख-शांति का आशीर्वाद देते हैं. इस दौरान लोगों को कई कठिन नियमों को मामना पड़ता है. हालांकि एक प्रश्न को लेकर लोगों के मन में हमेशा सवाल होता है कि क्या पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना सही है या भी ऐसा करना गलत है. इस कड़ी में हम यही जानेंगे.  इसके साथ ही जानें कि आखिर कौन से ऐसे कार्य है जिनको पितृ पक्ष में नहीं करना चाहिए.

पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाएं या नहीं
क्या पितृ पक्ष के दौरान पति-पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या ऐसा करना गलत है. धर्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष की अवधि में पति-पत्नी को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए. इस दौरान अगर इंद्रियों पर संयम रखना बहुत जरूरी होता है. पितृ पक्ष के दौरान अगर गर्भ धारण होता है तो जन्म से ही संतान को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. संतान के विकृत होने का भी डर होता है. ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए.

पितृ पक्ष के नियम 
पितृ पक्ष में तामसिक भोजन न करें. विशेष रूप से मांस या शराब का सेवन तो भूलकर भी न करें. 
विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश से लेकर नए व्यवसाय न शुरू करें. इस तरह के कोई भी शुभ कार्य न करें.
कुछ मान्यताओं की मानें तो पितृ पक्ष के 15 दिनों में घर के किसी भी सदस्य को बाल और नाखून नहीं काटवाने  चाहिए.
नए कपड़े धारण करने से बचें. गहने या अन्य कोई कीमती वस्तु न तो खरीदें और न ही बेचें.
भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन न करें.
घर में शांति बनाए रखें और बहस या झगड़े से बचें. ब्रह्मचर्य का पालन करें.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- स्पष्ट केतु का पूर्वाफाल्गुनी द्वितीय पद में गोचर, इन 3 राशि वालों को मालामाल करेगा छाया ग्रह, अकूत संपत्ति पाएंगे जातक

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

pitru paksha 2025

Trending news

PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
Punjab Flood
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
PM Modi birthday
PM मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिन का ये प्लान
;