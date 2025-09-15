Pitru Paksha Niyam: पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, बचे हुए दिनों में न करें ये 5 काम!

Pitru Paksha 2025 Niyam In Hindi: इन दिनों पितृ-पक्ष चल रहा है जो 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलने वाला है. पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है जिससे संतुष्ट होकर पितृ अपने वंशजों सुख-शांति का आशीर्वाद देते हैं. इस दौरान लोगों को कई कठिन नियमों को मामना पड़ता है. हालांकि एक प्रश्न को लेकर लोगों के मन में हमेशा सवाल होता है कि क्या पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाना सही है या भी ऐसा करना गलत है. इस कड़ी में हम यही जानेंगे. इसके साथ ही जानें कि आखिर कौन से ऐसे कार्य है जिनको पितृ पक्ष में नहीं करना चाहिए.

पितृ पक्ष में शारीरिक संबंध बनाएं या नहीं

क्या पितृ पक्ष के दौरान पति-पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या ऐसा करना गलत है. धर्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष की अवधि में पति-पत्नी को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए. इस दौरान अगर इंद्रियों पर संयम रखना बहुत जरूरी होता है. पितृ पक्ष के दौरान अगर गर्भ धारण होता है तो जन्म से ही संतान को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. संतान के विकृत होने का भी डर होता है. ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए.

पितृ पक्ष के नियम

पितृ पक्ष में तामसिक भोजन न करें. विशेष रूप से मांस या शराब का सेवन तो भूलकर भी न करें.

विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश से लेकर नए व्यवसाय न शुरू करें. इस तरह के कोई भी शुभ कार्य न करें.

कुछ मान्यताओं की मानें तो पितृ पक्ष के 15 दिनों में घर के किसी भी सदस्य को बाल और नाखून नहीं काटवाने चाहिए.

नए कपड़े धारण करने से बचें. गहने या अन्य कोई कीमती वस्तु न तो खरीदें और न ही बेचें.

भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन न करें.

घर में शांति बनाए रखें और बहस या झगड़े से बचें. ब्रह्मचर्य का पालन करें.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

