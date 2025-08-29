Mani Mahesh Yatra 2025: क्या इस बरस रूठे हैं 'मणिमहेश'? 115 बरसों में पहली बार प्रकृति मचा रही भारी 'तांडव'

Mani Mahesh Yatra 2025 Latest News: ईश्वर सबसे पहले याद आते हैं, जब कोई आपदा या संकट सामने आता है. अगस्त के महीने में आफत ही कुछ ऐसी आई है. पूरा हिमाचल प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है. सौ सवा सौ साल में ऐसी आफत देवभूमि ने इससे पहले नहीं देखी. आफत ऐसी, कि 20 जून से शुरु हुई बरसात अभी तक थमी ही नहीं. देवभूमि में जो देवी देवताओं की मान्यताएं है, उसके मुताबिक लोग ऐसी आपदा को लोग ईश्वर का कोप मानते हैं. आज की स्पेशल रिपोर्ट हमने इसी मान्यता के आधार पर तैयार की है. जगह है हिमाचल का चंबा जिला, जो देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट चुका है. मान्यता है यहां के मणिमहेश की.

मणिमहेश भगवान शिव के पंच-कैलास धाम में से एक माना जाता है. ये जगह इतनी दुर्गम और रहस्यमयी है कि आम दिनों में भी यहां पहुंचना कठिन है. फिर भी, राधा अष्टमी पर पारंपरिक स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जत्था मणिमहेश के लिए रवाना हुआ. लेकिन इसके बाद...? आगे की कहानी आपके दिल छू लेगी...

मान्यता है कि मणि महेश भगवान शिव का स्वर्ग सरीखा लोक है. यानी ऐसी जगह, जहां भगवान शिव ने अपने वास के लिए चुना. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इस जगह को मणिमहेश कहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भाग्य वालों को दर्शन देते हैं भगवान शिव

चंबा जिले में आने वाले भरमौर में भगवान शिव अधिष्ठाता देव माने जाते हैं. गंगा के किनारे लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जब ये झील आंखों के सामने साक्षात होती है, तो रहस्यों के कई परतें खुलती है. पहाड़ों से नीचे उतरते बादल, झील में चमकते सूर्य से बनता इंद्र धनुष और कई बार अचानक बदला मौसम और बारिश.

मणिमहेश पहुंचने के बाद भी दर्शन सुलभ हो जाए, ये कतई निश्चित नहीं होता. इसीलिए इस जगह को लेकर मान्यता है- श्रद्धालुओं को झील के किनारे कैलास शिखर के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान प्रसन्न हों. खराब मौसम, जब शिखर बादलों के पीछे छिप जाता है, भगवान की नाराजगी का संकेत है.

तो क्या इस बरस रूठे हैं मणिमहेश?

मणिमहेश यात्रा का बेस कैंप कहे जाने वाली चंबा की पूरी भरमौर घाटी में त्राहि-त्राहि मची हुई है. यात्रा का पूरा रूट बह चुका है. ये पिछले 3 दिन में इतना ज्यादा हुआ है कि इस इलाके में लोगों से संपर्क साधना भी मुश्किल हो रहा है. जबकि हजारों श्रद्धालु 24 अगस्त को ही मणि महेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं. इसमें प्रकृति का तांडव ऐसा दिख रहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैरान हैं- इस आफत में फंसे हजारों श्रद्धालुओं की वापसी कैसे होगी.

25 अगस्त को जब मणि महेश यात्रा शुरु हुई, तब बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन यात्रा इतनी भी मुश्किल नहीं थी. अगस्त के महीने में ये यात्रा ऐसे ही हर साल पूरी होती है. लेकिन 26 अगस्त से जब श्रद्धालुओं का जत्था बीच रास्ते में पहुंचा, अचानक बारिश मूसलाधार होने लगी. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रास्ते में ही तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई. अब ऐसी आशंका तमाम श्रद्धालुओं को लेकर जताई जा रही है, लेकिन मुश्किल ये है, कि इनसे संपर्क कैसे साधा जाए.

श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करने की तैयारी

भरमौर घाटी से तबाही की तस्वीरें और संपर्क कटने के बाद मणिमहेश यात्रा को आधिकारिक तौर पर रोक दिया गया है. इलाके में जो हालात है, उसे देखते हुए फंसे हुए श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करने की तैयारी हो रही है. इस बीच यात्रा रूट के कुछ पड़ावों से विचलित करने वाली खबरे आ रही है. इसमें कुछ श्रद्धालुओं की मौत और कुछ के लापता होने की खबरे हैं.

स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको बताते हैं, मणिमहेश यात्रा क्यों इतनी अहम है, क्यों खराब मौसम के बीच भी इसे शुरू करने का फैसला किया गया? दरअसल इसके पीछे है एक ऐसी मान्यता जो शिव-पार्वती के साथ श्रीराधा जी से जुड़ी हुई है. इसके मुताबिक, अगर ये यात्रा नहीं हुई, राधा अष्टमी यानी राधा जी के जन्मदिवस पर मणिमहेश की पूजा नहीं हुई, तो कयामत आ सकती है.

मणिमहेश के पूरे 13 किलोमीटर यात्रा रूट पर प्रलय जैसे दृश्य तो अष्टमी से पहले ही दिख रहे हैं. सड़कें टूटी हुई हैं, मोबाइल नेटवर्क ठप है और लोग फंसे हुए हैं. इसकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है. ऊपर से भरमौर और आसपास का इलाका पूरी तरह से ब्लैकआउट में है. अब इससे प्रलयकारी आपदा और क्या हो सकती है.

राधा अष्टमी का स्नान सबसे बड़ा अनुष्ठान

यानी इस हालात में राहत और बचाव कार्य मुश्किल तो है, बल्कि यूं कहें, कि जोखिम भरा भी है, क्योंकि अगर मौसम साफ नहीं हुआ, तो श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करना संभव नहीं. और अगर कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहें, तो जान-माल के नुकसान की कल्पना से भी रूह कांप उठती है.

अब आपके जेहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि जब इतनी मुश्किल यात्रा थी और भारी बारिश की चेतावनी, तो ये यात्रा शुरु ही क्यों की गई. तो इसके पीछे एक ही वजह है- पौराणिक मान्यता और सदियों से चली आ रही परंपरा.

दरअसल मणिमहेश पर्वत और झील में राधा अष्टमी का स्नान सबसे बड़ा अनुष्ठान है. इसे स्थानीय भाषा में बड़ा न्हौण- यानी बड़ा स्नान कहा जाता है. इसके लिए पांच दिन की यात्रा हर साल जूना अखाड़ा निकालता है. पहले इस यात्रा के पड़ाव को समझिए.

मणिमहेश यात्रा के कितने पड़ाव हैं?

इस यात्रा की शुरुआत चंबा स्थित जूना अखाड़े के मुख्यालय से पवित्र छड़ी निकलती है.

पहला पड़ाव

यात्रा का पहला पड़ाव जुलाकुड़ी का राधा कृष्ण मंदिर होता है.

दूसरा पड़ाव

राधाकृष्ण मंदिर से सुबह यात्रा निकलने के बाद शाम में राख नाम की जगह पर विश्राम होता है.

तीसरा पड़ाव

राख से सुबह यात्रा निकलन के बाद दुर्गेठी में रुकती है.

चौथा पड़ाव

दुर्गेठी से सुबह यात्रा निकलकर भरमौर पहुंचती है.

पांचवा पड़ाव

भरमौर से पवित्र छड़ी हड़सर से धनछौ के लिए रवाना होती है.

छठवां पड़ाव

धनछौ से पवित्र छड़ी 30 अगस्त को मणिमहेश पहुंचनी थी.

यात्रा की डेटलाइन के मुताबिक अभी ये यात्रा धनछौ तक भी नहीं पहुंची थी. पूरी यात्रा में धन्छौ सबसे अहम पड़ाव है, जहां यात्री पूरी तात विश्राम करते हैं.

शिव घराट में आती है चक्की की आवाज

धन्छौ पड़ाव से दो रास्तों के माध्यम से श्रद्धालु अगले पड़ाव के लिए जाते हैं. धन्छौ पड़ाव से ही भोले के भक्तों की अग्निपरीक्षा आरंभ हो जाती है. यहां से सीधी चढ़ाई आरंभ हो जाती है, जोकि गौरीकुंड तक रहती है. धन्छौ से जो श्रद्धालु भैरो घाटी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, उन्हें यहां स्थित एक पहाड़ से घराट के चलने की आवाज सुनाई देती है.

मान्यता है जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और शिवशंकर पर विश्वास कर पहाड़ से कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ के भीतर घराट चल रहा हो.

इसे ही शिव घराट कहते हैं, यानी भगवान शिव की चमत्कारी आवाज. यहां श्रद्धालु गेहूं व मक्कीा अर्पित करते हैं. श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यतता है कि यह भगवान शिव का घराट है व यहां भोलेनाथ आटा पिसवाते हैं.

मणिमहेश का ‘राधा अष्टमी’ रहस्य

धन्छौ के ठीक ऊपर वीरभद्र का मंदिर है. इसे मणिमहेश यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. अब आपको बताते हैं, इस दुर्गम धाम का पौराणिक रहस्य, जो राधा अष्टमी की धार्मिक मान्यता से जुड़ा है. मान्यता के मुताबिक, भगवान शिव हर साल कृष्ण जन्माष्टमी झील में आते हैं. जन्माष्टमी से राधाअष्टमी तक भगवान शिव यहां विराजते हैं.

मणिमहेश पर्वत पर एक दिव्य चट्टान को शिवलिंग माना जाता है. इस झील के किनारे रात के चौथे पहर में मणि के दर्शन होते हैं. मणि की चमक को देखने के लिए लोग रात भर जागरण करते हैं. झील के किनारे पर्वत पर मणि दिखता है, मगर चढ़ना मना है.

ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले को अदृश्य शक्तियाँ रोक देती हैं. कई बार मौसम अचानक खराब हो जाता है या भूस्खलन हो जाता है, जिससे लोग अपनी चढ़ाई छोड़ देते हैं. खराब मौसम के कारण शिखर हमेशा बादलों और बर्फ से ढका रहता है. यह सिर्फ उन्हीं भक्तों को दिखता है जो पूरी तरह से पापमुक्त होते हैं और सच्ची श्रद्धा रखते हैं.

मणिमहेश पर क्यों नहीं चढ़ पाते लोग?

एक किंवदंती के अनुसार, एक गडरिए ने अपनी भेड़ों के साथ इस शिखर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी भेड़ के साथ पत्थर में बदल गया. एक सांप ने भी शिखर पर चढ़ने की कोशिश की और पत्थर बन गया.

इन्हीं किवदंतियों के साथ मणिमहेश पर्वत और इसके नीचे स्थित मणिमहेश झील, हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है. पूरे भादो के महीने में यहां चहल पहल रहती है, मेले जैसा माहौल होता है, लेकिन इस बार जल प्रलय की वजह से पूरी घाटी सूनी है. कुछ ऐसे, जैसे भगवान शिव रूठे हुए हैं.