Advertisement
trendingNow13116419
Hindi Newsधर्मक्‍या मक्‍का में गैर-मुस्लिम जा सकते हैं? इंटरनेट पर जमकर सर्च होता है ये सवाल, जानिए जवाब

क्‍या मक्‍का में गैर-मुस्लिम जा सकते हैं? इंटरनेट पर जमकर सर्च होता है ये सवाल, जानिए जवाब

Mecca Non Muslim Entry : रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थ मक्‍का-मदीना का जिक्र होना भी लाजिमी है. जानिए क्‍या मक्‍का में गैर-मुस्लिम लोग जा सकते हैं? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 20, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मक्‍का में प्रतिबंधित है गैर-मुस्लिमों का प्रवेश. (AI Image)
मक्‍का में प्रतिबंधित है गैर-मुस्लिमों का प्रवेश. (AI Image)

Mecca Restrictions : मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ मक्‍का-मदीना में हर साल करोड़ों मुस्लिम पहुंचते हैं. सऊदी अरब में स्थित इस पाक शहर में लोग अल्‍लाह की इबादत करने जाते हैं. इसी शहर में पैंगबर मोहम्मद का जन्म हुआ था. मुस्लिम समुदाय के लोग हज करने के लिए यहां आते हैं, इसके अलावा भी पूरे साल यहां लोगों का आना-जाना लगा रहता है. लेकिन लाखों-करोड़ों लोगों में कोई भी गैर-मुस्लिम व्‍यक्ति शामिल नहीं होता है. 

मक्‍का में नहीं नॉन-मुस्लिम की एंट्री 

दरअसल, मक्का-मदीना में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही जा सकते हैं. मक्‍का शहर के अंदर तो क्‍या मक्‍का की सीमा में भी किसी नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं है. इसके पीछे वजह है यहां का प्रशासन जिसने यहां की पवित्रता को देखते हुए निर्णय लिया है कि केवल इस्‍लाम कबूलने वाले लोग ही इस पाक जमीन पर आएं और अल्‍लाह की इबादत करें. मक्‍का को इस्लाम धर्म की जन्मस्‍थली माना जाता है. मक्‍का में गैर-मुस्लिम यदि छिपकर प्रवेश कर भी लें तो उन्‍हें बेहद सख्‍त सजा दी जाती है. साथ ही भारी जुर्माना भी लगता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 3 मार्च को लग रहे चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर होगा असर, ज्‍योतिषाचार्य से जानें अपना हाल

हालांकि मदीना में नॉन-म‍ुस्लिम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वे केवल कुछ जगहों तक ही जा सकते हैं. मदीना की इन जगहों पर जाने की इजाजत भी बेहद जरूरी होने पर ही दी जाती है. 

यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा धन योग, 23 फरवरी से मेष-वृष समेत इन राशि वालों का बढ़ेगा पैसा, खरीदेंगे नई संपत्ति

दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल-हरम 

दुनिया की सबसे बड़ी मस्‍जिद अल-हरम मक्‍का में है, जहां काबा स्थित है. काबा वही चौकोर ब्‍लैक पवित्र हिस्‍सा है, जिसकी परिक्रमा मुस्लिम धर्मावलंबी लगाते हैं. साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम काबा की दिशा में मुंह करके ही नमाज अदा करते हैं. मक्‍का में मूर्तिपूजा करने की अनुमति नहीं है, यदि कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसे मौत की सजा तक दी जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

यह भी पढ़ें: गुरु-चंद्र का गजकेसरी राजयोग जगाएगा 4 राशि वालों का सोया भाग्‍य, बढ़ेगा धन-वैभव और ऐश्‍वर्य 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Mecca restrictions

Trending news

प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा