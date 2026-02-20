Mecca Restrictions : मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ मक्‍का-मदीना में हर साल करोड़ों मुस्लिम पहुंचते हैं. सऊदी अरब में स्थित इस पाक शहर में लोग अल्‍लाह की इबादत करने जाते हैं. इसी शहर में पैंगबर मोहम्मद का जन्म हुआ था. मुस्लिम समुदाय के लोग हज करने के लिए यहां आते हैं, इसके अलावा भी पूरे साल यहां लोगों का आना-जाना लगा रहता है. लेकिन लाखों-करोड़ों लोगों में कोई भी गैर-मुस्लिम व्‍यक्ति शामिल नहीं होता है.

मक्‍का में नहीं नॉन-मुस्लिम की एंट्री

दरअसल, मक्का-मदीना में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही जा सकते हैं. मक्‍का शहर के अंदर तो क्‍या मक्‍का की सीमा में भी किसी नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं है. इसके पीछे वजह है यहां का प्रशासन जिसने यहां की पवित्रता को देखते हुए निर्णय लिया है कि केवल इस्‍लाम कबूलने वाले लोग ही इस पाक जमीन पर आएं और अल्‍लाह की इबादत करें. मक्‍का को इस्लाम धर्म की जन्मस्‍थली माना जाता है. मक्‍का में गैर-मुस्लिम यदि छिपकर प्रवेश कर भी लें तो उन्‍हें बेहद सख्‍त सजा दी जाती है. साथ ही भारी जुर्माना भी लगता है.

हालांकि मदीना में नॉन-म‍ुस्लिम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वे केवल कुछ जगहों तक ही जा सकते हैं. मदीना की इन जगहों पर जाने की इजाजत भी बेहद जरूरी होने पर ही दी जाती है.

दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल-हरम

दुनिया की सबसे बड़ी मस्‍जिद अल-हरम मक्‍का में है, जहां काबा स्थित है. काबा वही चौकोर ब्‍लैक पवित्र हिस्‍सा है, जिसकी परिक्रमा मुस्लिम धर्मावलंबी लगाते हैं. साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम काबा की दिशा में मुंह करके ही नमाज अदा करते हैं. मक्‍का में मूर्तिपूजा करने की अनुमति नहीं है, यदि कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो उसे मौत की सजा तक दी जा सकती है.

