Muharram 2026: जिस तरह हिंदू धर्म में कुछ खास महीने और दिनों में शुभ काम वर्जित होते हैं, वैसे ही इस्लाम में भी एक महीने में शादी, नया घर खरीदना या किसी भी तरह का जश्न करने से बचा जाता है. ये महीना है मुहर्रम का महीना, इसे आमतौर पर शोक का महीना कहा जाता है.
लिहाजा मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इस समय में शादियां करने से बचते हैं. वहीं कुछ लोग इस महीने को लेकर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं मानते हैं. कह सकते हैं कि इस्लाम में दो प्रमुख समुदायों शिया और सुन्नी में इसे लेकर अलग-अलग मत हैं.
कई विद्वानों के अनुसार इस्लाम में मुहर्रम के दौरान विवाह पर धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, जबकि कुछ समुदाय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से इस अवधि में शादी-ब्याह और उत्सव से परहेज करते हैं.
मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है. जिसकी गणना चंद्रमा पर आधारित होती है. सऊदी अरब में सोमवार 15 जून की शाम मुहर्रम 1448 हिजरी का चांद दिखाई दे गया है. इसके साथ ही 16 जून से नए इस्लामी साल की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है. सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) के मुताबिक, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चांद देखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक घोषणा की.
वहीं भारत में आज शाम को चांद दिखाई दे सकता है, जिससे यहां 17 जून 2026 से नए इस्लामिक वर्ष की शुरुआत होगी. इसके पहले महीने मुहर्रम का ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है. यह महीना केवल इस्लामी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक नहीं है, बल्कि त्याग, धैर्य, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा भी देता है.
इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में इस महीने में इराक के कर्बला में जंग हुई थी, जिसमें इस्लाम के सिद्धांतों को बचाने वाले पैगंबर मोहम्मद के नवासे (नाती) हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे. इसलिए दुनिया भर के मुसलमान, विशेषकर शिया समुदाय और कई जगहों पर सुन्नी समुदाय भी इस महीने में इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानियों को याद करते हुए कई परंपराएं निभाते हैं. साथ ही इसे ज्यादातर जगह शोक का महीना भी कहा जाता है.
इस महीने में मजालिस (धार्मिक सभाएं) होती हैं, ताजिए निकाले जाते हैं. 10वें दिन आशुरा पर विशेष इबादत होती हैं. कई लोग इस दिन रोजा भी रखते हैं.
(Disclaimer- मुहर्रम में शादी या अन्य शुभ कार्यों को लेकर विभिन्न मुस्लिम समुदायों और इस्लामी विचारधाराओं में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं. यह लेख सामान्य धार्मिक जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है.)