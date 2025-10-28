Jagaddhatri Puja 2025: कौन हैं मां जगद्धात्री? जानें पूजा की तिथि, विधि और उनके अवतार से जुड़ी रहस्यमयी कथा

Jagaddhatri Puja 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को जगद्धात्री पूजा की जाती है. आइए जानते हैं कि माता जगद्धात्री कौन हैं, उनकी पूजा का महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है और उनके अवतार से जुड़ी पौराणिक क्था क्या है.
Jagaddhatri Puja 2025 Importance: हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के कई रूपों की आराधना की जाती है, उन्हीं में से एक हैं मां जगद्धात्री. माता जगद्धात्री को ‘जगत की धारक’ कहा गया है. यानी वह देवी जो संपूर्ण सृष्टि का पालन और संरक्षण करती हैं. मां जगद्धात्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और सात्त्विक माना जाता है. वह शक्ति, धैर्य और आत्मसंयम की प्रतीक हैं, जो अहंकार और अज्ञान पर विजय दिलाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल जगद्धात्री पूजा कब है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और माता जगद्धात्री के अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.
कब मनाई जाती है मां जगद्धात्री पूजा?
पंचांग के अनुसार, मां जगद्धात्री की पूजा हर साल कार्तिक शुक्ल नवमी को की जाती है. इस साल यह तिथि शुक्रवार, 31 अक्टूबर को पड़ रही है. यह पर्व विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और त्रिपुरा में अत्यंत भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है. बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के समान ही भव्यता से मनाया जाता है.
कैसा है मां जगद्धात्री का स्वरूप?
भविष्य पुराण के अनुसार, मां जगद्धात्री का स्वरूप अत्यंत मनोहर और शांत है. वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, धनुष और बाण सुशोभित होते हैं. उनके नीचे एक गज (हाथी) दबा हुआ दिखाया गया है, जो अहंकार का प्रतीक माना जाता है. यह इस बात का संकेत देता है कि देवी के समक्ष अहंकार और अभिमान का अंत निश्चित है. उनका लाल वस्त्र शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि त्रिनेत्र यह दर्शाता है कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की अधिष्ठात्री देवी हैं.
मां जगद्धात्री से जुड़ी पौराणिक कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत अहंकार से ग्रस्त हो गया. उस अहंहार की वजह से वह राक्षस रूप करिन्द्रासुर में परिवर्तित हो गया. शक्ति के मद में चूर करिन्द्रासुर देवी गंगा के सौंदर्य से मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया. देवी गंगा के इंकार करने पर उसने उनका अपहरण करने का प्रयास किया. तब देवी गंगा ने मां आदिशक्ति की आराधना की, जिन्होंने जगद्धात्री रूप में अवतार लेकर करिन्द्रासुर का वध किया. उसके मरने के बाद वह अपने पापों से मुक्त होकर फिर से ऐरावत के रूप में स्थापित हुआ.
कैसे शुरू हुई जगद्धात्री पूजा?
मां जगद्धात्री पूजा की परंपरा की शुरुआत 18वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णनगर से हुई मानी जाती है. कहा जाता है कि राजा कृष्णचंद्र राय ने किसी कारणवश दुर्गा पूजा न कर पाने पर प्रायश्चितस्वरूप मां जगद्धात्री की आराधना प्रारंभ की. धीरे-धीरे यह पूजा पूरे पूर्वी भारत में लोकप्रिय हो गई और आज भी अत्यंत श्रद्धा से मनाई जाती है.
मां जगद्धात्री के भक्त थे रामकृष्ण परमहंस
महान संत रामकृष्ण परमहंस मां जगद्धात्री के परम भक्त थे. वे कहा करते थे- “मां जगद्धात्री की आराधना से मनुष्य के भीतर के भय, क्रोध, वासना और अहंकार नष्ट हो जाते हैं.” उनके अनुसार, यह पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, संतुलन और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का साधन है.
