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एकादशी के दिन चावल खाया फिर भी व्रत नहीं टूटता! इस मंदिर का रहस्य चौंका देगा

एकादशी के दिन लोग व्रत करते हैं और कुछ भी खाने से बचते हैं. वहीं देश में एक स्‍थान ऐसा है, जहां एकादशी के दिन चावल खाया जाता है और फिर भी व्रत नहीं टूटता है. जबकि बिना व्रत के भी एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:33 AM IST
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जगन्‍नाथ पुरी मंदिर में एकादशी के दिन भी चावल का महाप्रसाद खाया जाता है.
जगन्‍नाथ पुरी मंदिर में एकादशी के दिन भी चावल का महाप्रसाद खाया जाता है.

एकादशी तिथि के दिन चावल खाना वर्जित है, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वे भी इस नियम का पालन करते हैं. जबकि जगन्‍नाथ पुरी मंदिर में एकादशी के दिन भी महाप्रसाद में चावल बनता है, जिसे एकादशी व्रत रखने वाले भक्‍त भी ग्रहण करते हैं पर उनका व्रत नहीं टूटता है. इस मंदिर का यह नियम अनूठा है और इसके पीछे की वजह भी बहुत खास है. 

जगन्‍नाथ पुरी मंदिर की अनूठी परंपरा 

ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्‍य हैं जो आज भी लोगों को आश्‍चर्य में डाल देते हैं. ऐसा ही एक रहस्‍य है एकादशी व्रत के दिन भी चावल खाना. कहते हैं इस मंदिर में एकादशी तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए यहां एकादशी के दिन भी भगवान को चावल का भोग लगता है. यह महाप्रसाद सभी भक्‍त ग्रहण करते हैं. कमाल की बात यह है कि एकादशी व्रत रखने वाले भक्‍त भी महाप्रसाद में चावल खाते हैं, फिर भी उनका व्रत नहीं टूटता है. जबकि मान्यता है कि एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाना चाहिए, वरना पुण्‍य नष्‍ट होते हैं. 

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नियम से बड़ी है भक्‍त की भक्ति 

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी को जगन्नाथ पुरी आकर भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा हुई. वे जब तक मंदिर आए महाप्रसाद खत्म हो चुका था. तब उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, जो किसी भक्‍त द्वारा फेंकी गई पत्तल में लगे चावल खा रहा था. तब ब्रह्मा जी भी उस कुत्ते के पास बैठ गए और चावल खाने लगे. जिस दिन यह घटना घटी उस दिन संयोग से एकादशी थी.

यह दृश्य देखकर भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से बोले कि आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होगा. तब से ही यहां एकादशी के दिन भी महाप्रसाद में चावल खाया जाता है. 

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इसलिए एकादशी पर नहीं खाए जाते चावल

विष्‍णु पुराण के अनुसार, एकादशी के दिन महर्षि मेधा ने मां शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग दिया था. इसके बाद वह चावल और जौ के रूप में प्रकट हुए. उस दिन एकादशी तिथि थी. इसलिए, यह माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के शरीर के अंगों को खाने के समान है. तब से ही एकादशी के दिन चावल खाना निषिद्ध है. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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