/जून में निकलती थी पुरी की रथ यात्रा, इस बार आगे‍ खिसक गई तारीख, देखें यात्रा का पूरा शेड्यूल

Puri Rath Yatra schedule 2026: आषाढ़ के महीने में ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की मशहूर रथ यात्रा निकलती है. भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं. इस मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं. इस साल रथ यात्रा कब से शुरू हो रही है, जानें पूरा शेड्यूल.
साल 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू होगी. आमतौर पर यह यात्रा जून में निकलती है लेकिन इस साल यात्रा की तारीख करीब महीना भर आगे खिसक गई है. इसके पीछे खास वजह है.
पुरी की यह मशहूर रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है. इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिकमास पड़ने से आषाढ़ मास एक महीना आगे खिसक गया है. जिससे आमतौर पर जून में निकलने वाली रथ यात्रा की तारीख भी आगे बढ़कर जुलाई हो गई है.
रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम और बाकी तैयारियां अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाती हैं. वहीं इसके बाद जैसे-जैसे रथ यात्रा के दिन करीब आते हैं, कई अन्य रस्में और अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाते हैं. जिसमें स्नान पूर्णिमा विशेष है जब भगवान जगन्नाथ का कई कलशों में भरे जल से स्नान कराया जाता है और फिर वे बीमार पड़ जाते हैं. जानिए इस साल की रथ यात्रा का पूरा शेड्यूल.
29 जून 2026: स्नान पूर्णिमा पर स्नान यात्रा और इसके बाद भगवान का बीमार होना.
14 जुलाई 2026: नवयौवन दर्शन (स्वस्थ होने के बाद भगवान के दर्शन)
16 जुलाई 2026 (मुख्य दिन): रथ यात्रा का प्रारंभ, भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे.
इसके बाद 8 दिन भगवान अपनी मौसी गुंडिचा के घर रहेंगे, जहां उनकी खूब आवभगत होती है.
24 जुलाई 2026: बहुड़ा यात्रा (भगवान की मुख्य मंदिर में वापसी)
25 जुलाई 2026: सुना बेश (भगवान का सोने के आभूषणों से भव्य श्रृंगार)
पुरी की रथ यात्रा बेहद पवित्र यात्रा है. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस रथ यात्रा को देखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं. वहीं जो श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी को छूता है या उसे खींचता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. वह जीवन-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)