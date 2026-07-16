अगर आप इस बार ओडिशा के पुरी में आज से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में जा रहे हैं, तो अभी से कमर कस लीजिए. ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अद्भुत नजारा है जिसे जिंदगी में कम से कम एक बार तो हर किसी को देखना ही चाहिए.
आषाढ़ के महीने में जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर बैठकर शहर में घूमने के लिए निकलते हैं, तो वहां की रौनक देखने लायक होती है.
कहते हैं कि जिसने भी श्रद्धा से इन रथों की रस्सी छू ली, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं. अब इतनी बड़ी यात्रा को देखने का प्लान है, तो मन में सौ तरह के सवाल भी उठ रहे होंगे कि वहां क्या होगा, कब जाना है और कैसे रहना है. तो चलिए, आपके इन सभी जरूरी सवालों के जवाब एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं.
जवाब: साल 2026 में मुख्य रथ यात्रा 16 जुलाई यानी आज निकल रही है. पुरी में उत्सव तो कई दिनों तक चलता है, लेकिन ये कुछ खास तारीखें हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए-
16 जुलाई: इस दिन मुख्य रथ यात्रा शुरू होगी. भगवान अपने मंदिर से निकलकर मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाएंगे.
20 जुलाई: इसे हेरा पंचमी कहते हैं. इस दिन माता लक्ष्मी रूठकर भगवान जगन्नाथ को ढूंढने गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं.
23 जुलाई: सुना बेष की रस्म होगी, जब भगवान को सोने के भारी भरकम और बेहद खूबसूरत गहने पहनाए जाते हैं. इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है.
24 जुलाई: बहुड़ा यात्रा यानी भगवान की घर वापसी होगी. रथ वापस मुख्य मंदिर की तरफ लौटेंगे.
जवाब: रथ यात्रा के दौरान सदियों पुरानी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिन्हें देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है. सबसे पहले भगवान को 108 घड़ों के पानी से नहलाया जाता है, जिसके बाद वो 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और मंदिर के कपाट बंद रहते हैं.
फिर यात्रा वाले दिन पुरी के राजा खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के आगे सफाई करते हैं, जिसे छेरा पहरा कहते हैं. यह रस्म सिखाती है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं. इसके बाद शुरू होता है असली रोमांच, जब जयकारों के बीच लाखों लोग रस्सियों से इन भारी रथों को खींचना शुरू करते हैं.
जवाब: नहीं, तीनों रथ बिल्कुल अलग होते हैं और इनकी अपनी पहचान होती है
भगवान जगन्नाथ का रथ (नंदीघोष): ये रथ लाल और पीले रंग का होता है. इसमें 16 बड़े पहिये लगे होते हैं और यह करीब 45 फीट ऊंचा होता है.
भाई बलभद्र का रथ (तालध्वज): यह लाल और हरे या नीले रंग का होता है. इसमें 14 पहिये होते हैं और यह यात्रा में सबसे आगे चलता है.
बहन सुभद्रा का रथ (दर्पदलन): यह लाल और काले रंग का होता है. इसमें 12 पहिये होते हैं और यह दोनों भाइयों के रथों के बीच में चलता है.
जवाब: पुरी जाने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि पुरी का अपना रेलवे स्टेशन है जो सीधे बड़े शहरों से जुड़ा है. अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट सबसे पास है, जो वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर है.
वहां से आपको आसानी से बस या टैक्सी मिल जाएगी. जहां तक रुकने की बात है, तो होटल, धर्मशाला और होमस्टे सब मिल जाते हैं. पर एक बात गांठ बांध लीजिए.... रथ यात्रा में पैर रखने की जगह नहीं होती, इसलिए होटल की बुकिंग कम से कम दो तीन महीने पहले ऑनलाइन जरूर करा लें, वरना बाद में भारी परेशानी होगी.
जवाब: वहां लाखों की भीड़ होती है, इसलिए थोड़ी समझदारी जरूरी है. अगर आपके साथ बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं, तो सीधे मुख्य सड़क (बड़ा डंडा) पर भीड़ के बीच घुसने की गलती न करें.
किसी होटल की बालकनी या छत से दर्शन करना ज्यादा सेफ रहेगा. जुलाई के महीने में ओडिशा में बहुत उमस होती है और कभी भी तेज बारिश आ जाती है, इसलिए अपने साथ छाता, ओआरएस और पानी की बोतल हमेशा रखें. भारी भीड़ में जेबकतरों से भी सावधान रहें और अपने फोन व पर्स को संभालकर रखें.
जवाब: हां, बिल्कुल जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे बड़ी और खूबसूरत खासियत ही यही है कि इसमें गैर-हिंदू और विदेशी नागरिक भी पूरी तरह हिस्सा ले सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और उनके रथ को खींच भी सकते हैं.
दरअसल, पुरी के मुख्य जगन्नाथ मंदिर में गैर-हिंदुओं और विदेशियों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी है. मंदिर के मुख्य द्वार पर सिंहद्वार के पास साफ शब्दों में लिखा है कि केवल रूढ़िवादी हिंदुओं को ही अंदर जाने की अनुमति है. लेकिन, साल में एक बार होने वाली इस रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु जगन्नाथ खुद चलकर अपने मंदिर से बाहर आते हैं.
मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ इस दिन जाति, धर्म और देश की सभी सीमाओं को तोड़कर अपने उन भक्तों को दर्शन देने बाहर आते हैं, जो किसी वजह से मंदिर के अंदर नहीं जा सकते. रथ यात्रा के दौरान सड़क पर कोई भेदभाव नहीं होता. वहां मौजूद लाखों की भीड़ में कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म, मजहब या देश का हो, भगवान के रथ की रस्सी को छू सकता है और उसे खींचकर पुण्य कमा सकता है. इसलिए जगन्नाथ जी को 'ब्रह्मांड का स्वामी' कहा जाता है, जो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हैं.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पुराणों और पारंपरिक आस्थाओं पर आधारित है. रथ यात्रा से जुड़े उपायों और उनसे मिलने वाले पुण्य के संबंध में अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं. Zee News इन दावों की पुष्टि नहीं करता. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या उपाय को अपनी श्रद्धा और विवेक के अनुसार ही करें.)