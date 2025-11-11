Jagannath Puri Temple Unsolved Mistry: ओडिशा के पुरी में समुद्र किनारे स्थित विश्‍वप्रसिद्ध जगन्‍नाथ मंदिर के कई रहस्‍य ऐसे हैं, जो आज भी अनुसलझे हैं. यहां रोज ऐसी चमत्‍कारिक घटनाएं घटती हैं, जो किसी को भी चौकस दें. कह सकते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य और चमत्कार हैं, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है. ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है मंदिर के पास हिलोरें मार रहे समुद्र और उसकी लहरों से.

मंदिर की चौखट पार करते ही बंद हो जाती है आवाज

जगन्‍नाथ मंदिर से समुद्र की दूरी बमुश्किल 2 किलोमीटर है. समुद्र की दहाड़ती लहरों की आवाज मंदिर के बाहर साफ सुनी जा सकती हैं. लेकिन जैसे ही भक्‍त सिंह द्वार से मंदिर के अंदर आते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज अचानक एकदम गायब हो जाती है. समुद्र की लहरों की आवाज इस मंदिर की चौखट पार नहीं कर पाती हैं.

हनुमान जी ने मंदिर के बाहर रोक दी आवाज

कहा जाता है कि मंदिर की पत्‍थरों से बनी मोटी दीवारों के कारण समुद्र की आवाज इसके अंदर नहीं पहुंच पाती है. लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है. कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा समुद्र की तेज आवाज से परेशान रहती थीं. वे चाहती थीं कि मंदिर के अंदर शांति और एकांत बना रहे, ताकि भक्त बिना किसी व्यवधान के भगवान के दर्शन कर सकें.

भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा का सम्मान करते हुए एक अद्भुत व्यवस्था की. जैसे ही कोई भक्त मुख्य प्रवेश द्वार (सिंह द्वार) से मंदिर में कदम रखता है, समुद्र की गर्जना अचानक थम जाती है. इसे एक दिव्य चमत्कार माना जाता है, जो दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों और प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी नियम को बदल सकते हैं.

एक अन्य मान्यता के अनुसार, भगवान हनुमान को मंदिर की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है. हनुमान जी की शक्ति से समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती. इसके पीछे की वजह थी कि भगवान जगन्नाथ की निद्रा और मंदिर के भीतर के शांत वातावरण में कोई खलल न पड़े.

ऊर्जा कवच

ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा और शांति का केंद्र माना जाता है. जैसे ही कोई भक्त इस पवित्र स्थल पर आता है, वह बाहरी शोर और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाता है. मंदिर की वास्तुकला और देवताओं की ऊर्जा का संतुलन इस तरह से किया गया है कि यह बाहरी ध्वनि और कंपन को अवशोषित कर लेती है. यह एक तरह का ऊर्जा कवच बनाता है, जो मंदिर के भीतर हर किसी को पवित्र और शांत अनुभव प्रदान करता है. (आईएएनएस इनपुट के साथ)

