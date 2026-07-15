Jagannath rath yatra 2026: पुरी रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि से प्रारंभ होती है, जो कि इस साल 16 जुलाई, बुधवार को है. भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा साल के सबसे बड़े पर्व में से एक है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने-कोने से श्रद्धालु आते हैं. साथ ही विदेशों से भी भक्तजन आते हैं.
रथ यात्रा में जब लकड़ी से बने 3 दिव्य रथों पर सवार होकर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ निकलते हैं तो पूरा पुरी शहर महाप्रभु जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है. रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजा गजपति सोने की झाड़ू से रथों के आगे का रास्ता साफ करते हैं. इस रस्म को छेरा पहेरा कहा जाता है. इसके बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है.
हिंदू धर्म में सोने को सबसे पवित्र धातु माना गया है. साथ ही यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है इसलिए भगवान के रथ निकलने के लिए रास्ते की सफाई सोने की झाड़ू से की जाती है. जहां तक बात राजा गजपति या उनके वंशजों द्वारा रथ यात्रा के लिए रास्ता साफ करने की है तो यह महत्वपूर्ण संदेश है कि भगवान के सामने राजा-प्रजा सब बराबर हैं. लिहाजा छेरा पहरा की यह रस्म विनम्रता, सेवा और समर्पण की प्रतीक है.
सोने की झाड़ू से सफाई के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और जयघोष के बीच भक्त इन तीनों दिव्य रथों की रस्सियां खींचना शुरू करेंगे. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा देवी के रथों को रस्सियों के जरिए खींचकर 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है. जहां भगवान जगन्नाथ 1 हफ्ते विश्राम करते हैं और फिर वापस अपने मंदिर लौट आते हैं.
हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति इन रथों की रस्सियों को स्पर्श भी कर ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है. उसे जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. वहीं इस रथ यात्रा के दर्शन करने से सारे तीर्थ करने का फल मिलता है. इस साल पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से 24 जुलाई तक है.
(Disclaimer- यह लेख भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक विवरणों और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं में कुछ अंतर संभव है. Zee News इन धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता.)