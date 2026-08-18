/जिस अवतार ने अभी जन्म भी नहीं लिया, उनका 300 साल पुराना मंदिर कहां है? जानिए पूरी डिटेल

गुलाबी नगरी जयपुर सिर्फ अपने बड़े-बड़े महलों के लिए ही मशहूर नहीं है. यहां एक ऐसा मंदिर भी है जो भक्ति और रहस्यों से भरा हुआ है. ये मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का है. हमारी पुरानी मान्यताओं में लिखा है कि जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान कल्कि जन्म लेंगे.
अब ताज्जुब की बात ये है कि जिस अवतार ने अभी तक जन्म ही नहीं लिया, उनका 300 साल पुराना मंदिर पहले से ही बना हुआ है, इसी अनोखे रहस्य की वजह से दूर-दूर से लोग इसे देखने आते हैं.
इस अनोखे मंदिर को जयपुर शहर को बसाने वाले राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था. उन्होंने करीब 300 साल पहले पूरे धर्म-कर्म के साथ इसकी स्थापना की थी.
इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर 1727 से 1739 के बीच बनकर तैयार हुआ था. राजा सवाई जयसिंह धर्म-ग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझते थे.
उन्होंने पुराणों में लिखी बातों को ध्यान में रखकर ही इस मंदिर को बनवाया था. यही वजह है कि इसकी बनावट देखने में बहुत खास लगती है.
मंदिर के अंदर भगवान कल्कि की मूर्ति के साथ उनके सफेद घोड़े की मूर्ति भी रखी है. धर्म-ग्रंथों के मुताबिक, भगवान कल्कि देवदत्त नाम के इसी घोड़े पर बैठकर कलयुग के पापों को खत्म करेंगे.
मंदिर में बना संगमरमर का ये घोड़ा लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचता है. स्थानीय लोग कहते हैं कि इस घोड़े के पैर पर एक चोट का निशान है, जो धीरे-धीरे अपने आप भर रहा है.
लोगों का मानना है कि जिस दिन ये घाव पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उसी दिन भगवान का जन्म होगा. लोग हिम्मत और ताकत पाने के लिए इस घोड़े की पूजा करते हैं.
कल्कि मंदिर की कारीगरी बहुत ही सुंदर और बारीक है. मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों की बहुत प्यारी नक्शाकारी की गई है.
यहां आपको मछली अवतार से लेकर भगवान कृष्ण तक के रूप देखने को मिल जाएंगे. मंदिर के अंदर इतनी शांति है कि आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा. गांव और शहर के लोगों का मानना है कि यहां सच्चे दिल से हाथ जोड़ने पर सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं.
अगर आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं, तो यह पुराने जयपुर के चौकड़ी मोदीखाना इलाके में है. ये इलाका जयपुर का काफी पुराना और चहल-पहल वाला हिस्सा है.
मंदिर रोज सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे बंद होता है. आप दिन में किसी भी टाइम जाकर आराम से दर्शन कर सकते हैं. सुबह और शाम को जब यहां आरती होती है, तब पूरे मंदिर का माहौल भक्ति से भर जाता है.
इस मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है. यह मंदिर जयपुर की मशहूर जगहों जैसे हवा महल, सिटी पैलेस और गोविंद देवजी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है.
आप जयपुर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सी लेकर सीधे यहां आ सकते हैं. अगर आप कभी जयपुर घूमने का प्लान बनाएं, तो हवा महल देखने के साथ-साथ इस 300 साल पुराने कल्कि मंदिर के दर्शन भी जरूर करें.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारियां पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी पाठकों तक पहुंचाना है.