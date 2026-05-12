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रामायण काल से जुड़ा है इस पहाड़ का नाता! आखिर क्यों जाखू की चोटी पर ही रुके थे हनुमान जी? देखें पूरी डिटेल

Jakhu Temple Shimla: शिमला की जाखू पहाड़ी पर 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जाखू मंदिर रामायण काल की संजीवनी बूटी वाली घटना का गवाह माना जाता है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 12, 2026, 01:21 PM IST
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रामायण काल से जुड़ा है इस पहाड़ का नाता! आखिर क्यों जाखू की चोटी पर ही रुके थे हनुमान जी? देखें पूरी डिटेल

Jakhu Temple Shimla: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद जाखू मंदिर और जाखू पहाड़ी का संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है. ये जगह समुद्र तल से करीब 8 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पहाड़ों और देवदार के घने जंगलों के बीच बना ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. माना जाता है कि यहां आने से मन को शांति मिलती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि शिमला घूमने आने वाले लोग जाखू मंदिर जरूर जाते हैं.

कैसे पड़ा नाम?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय की ओर जा रहे थे. उसी दौरान वह कुछ समय के लिए इस पहाड़ी पर रुके थे. कहा जाता है कि यहां रहने वाले एक ऋषि ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी दी थी. इसी वजह से इस पहाड़ी का नाम जाखू पड़ा. लोगों का मानना है कि हनुमान जी के चरण पड़ने से यह जगह बेहद पवित्र मानी जाती है. मंदिर में लगी विशाल हनुमान प्रतिमा भी श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित करती है.

कब बना था ये मंदिर?

इतिहासकारों के मुताबिक जाखू मंदिर कई सौ साल पुराना माना जाता है. हालांकि इसका सटीक निर्माण काल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. समय-समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार होता रहा. आज यहां बनी करीब 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा दूर से ही दिखाई देने लगती है. मंदिर परिसर में बंदरों की बड़ी संख्या भी देखने को मिलती है. स्थानीय लोग इन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद मानते हैं. पहाड़ी के ऊपर से पूरा शिमला शहर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.

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सर्दियों में बढ़ जाती है खूबसूरती

जाखू मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफी प्रसिद्ध है. सुबह और शाम के समय यहां का वातावरण बेहद शांत महसूस होता है. ठंडी हवा, ऊंचे पेड़ और पहाड़ों का नजारा लोगों को काफी पसंद आता है. कई लोग यहां ध्यान और पूजा करने भी पहुंचते हैं. सर्दियों में जब यहां बर्फबारी होती है, तब मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. यही वजह है कि हर मौसम में यहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है.

कैसे जाएं?

अगर आप जाखू मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले शिमला पहुंचना होगा. शिमला रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मंदिर की दूरी करीब 2 से 3 किलोमीटर है. यहां सड़क मार्ग से टैक्सी के जरिए पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा रोपवे की सुविधा भी मौजूद है. जो लोगों के सफर को और आसान बना देती है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट है. मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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