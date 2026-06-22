Jambukeshwar shiva temple: तमिलनाडु के त्रिची शहर के पास एक छोटा सा टापू है, जिसे लोग श्रीरंगम कहते हैं. इसी टापू पर महादेव का एक ऐसा अनोखा मंदिर है कि बंदा देखकर दंग रह जाए. लोग इसे जंबुकेश्वर मंदिर या थिरुवानैकावल के नाम से जानते हैं. हमारे पूर्वजों का मानना था कि ये दुनिया पांच तत्वों से बनी है, और ये मंदिर उनमें से पानी यानी जल का रूप है.
तमिलनाडु के पुराने इतिहास और चोल राजाओं की लोककथाओं पर लिखी किताबों में साफ लिखा है कि यहां शिव जी किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि खुद साक्षात पानी बनकर बैठे हैं.
अब बात करते हैं कि इस चमत्कारी मंदिर को बनवाया किसने था. अगर हम तमिलनाडु के पुराने पत्थरों पर खुदे लेखों और चोल राजवंश के इतिहास को टटोलें, तो पता चलता है कि ये मंदिर आज का नहीं बल्कि करीब 1800 साल पुराना है. इसे दूसरी शताब्दी में चोल वंश के एक बड़े ही प्रतापी राजा कोकसेंगणन ने तैयार करवाया था.
चोल कला पर लिखी पुरानी किताबों में एक बड़ी मजेदार कहानी मिलती है कि राजा कोकसेंगणन को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थीं, और उसी वाकये से प्रेरित होकर उन्होंने इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया था. बाद में जो भी राजा आए, उन्होंने भी मंदिर को बड़ा करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी.
इस मंदिर की बनावट को देखकर आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी सोच में पड़ जाते हैं. पुराने जमाने के शिल्प शास्त्र के हिसाब से इसमें पांच बहुत ऊंचे ऊंचे परकोटे यानी दीवारें बनाई गई हैं. लेकिन असली जादू तो मंदिर के सबसे अंदर, यानी गर्भगृह में देखने को मिलता है. जहां महादेव का शिवलिंग है, ठीक उसके नीचे जमीन से पानी का एक छोटा सा सोता या झरना लगातार बहता रहता है.
हालत यह होती है कि शिवलिंग हमेशा पानी में ही डूबा रहता है. आज के जमाने के इंजीनियर्स ने भी बहुत दिमाग लगाया, पर कोई आज तक यह नहीं समझ पाया कि आखिर गर्भगृह के भीतर यह पानी चौबीसों घंटे कहां से आ रहा है.
इस मंदिर का नाम 'जंबुकेश्वर' कैसे पड़ा, इसके पीछे भी बुजुर्गों के जमाने से एक बड़ी प्यारी कहानी सुनी जाती है. मंदिर के पुराने अभिलेखों में लिखा है कि यहां जामुन के पेड़ के नीचे एक हाथी और एक मकड़ी रहते थे, जो शिव जी के पक्के भक्त थे. हाथी रोज सूंड में नदी का पानी भरकर लाता और शिवलिंग को धोता था, वहीं मकड़ी धूप और धूल से बचाने के लिए शिवलिंग के ऊपर जाला बुन देती थी.
महादेव दोनों के इस सीधे साधे प्यार से इतने खुश हुए कि दोनों को मोक्ष दे दिया. इसी कहानी की वजह से इसका नाम जंबुकेश्वर पड़ा. आज भी यहां दोपहर की आरती में एक अनोखा नजारा दिखता है, जब मुख्य पुजारी बकायदा साड़ी पहनकर, माता पार्वती का रूप धारण करके शिव जी की पूजा करते हैं.
सदियां बीत गईं, राजा महाराजा चले गए, लेकिन आज भी इस मंदिर को लेकर लोगों की श्रद्धा रत्ती भर भी कम नहीं हुई है. दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास की किताबों में इस मंदिर को भक्ति और कला का सबसे अनूठा संगम कहा गया है. वहां के लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे दिल से यहां आकर जंबुकेश्वर महाराज के दर्शन कर लेता है, उसके मन की सारी उलझनें और टेंशन पल भर में गायब हो जाती हैं.
तो भाई, अगर कभी तमिलनाडु जाने का मौका मिले और भारत की प्राचीन चोल कला और महादेव के इस जल चमत्कार को अपनी आंखों से देखना हो, तो इस ऐतिहासिक मंदिर का चक्कर लगाना बिल्कुल मत भूलना.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)