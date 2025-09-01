कश्‍मीर में 3 दशक बाद खुला शारदा भवानी मंदिर, पाकिस्‍तान से है सीधा कनेक्‍शन, स्‍थानीय मुस्लिम बोले...
Hindi Newsधर्म

कश्‍मीर में 3 दशक बाद खुला शारदा भवानी मंदिर, पाकिस्‍तान से है सीधा कनेक्‍शन, स्‍थानीय मुस्लिम बोले...

Sharda Peeth Kashmir: कश्‍मीर घाटी में कई सालों बाद एक प्राचीन म‍ंदिर फिर से खोला गया है, जिसे लेकर यहां के लोगों में खुशी की लहर है. इस मौके पर प्राचीन मंदिर शारदा भवानी मंदिर में प्राण प्रतिष्‍ठा समारोह आयोजित किया गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:14 AM IST
प्रतीकात्‍मक फोटो
प्रतीकात्‍मक फोटो

Sharda Bhawani Temple Kashmir: कश्‍मीर के बडगाम जिले के इचकूट गांव में इस समय बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा है. यहां स्थित शारदा भवानी मंदिर को करीब 35 साल बाद फिर से खोला गया है. बीते कई सालों से इस मंदिर में एक दिया तक नहीं जला था. अब यहां मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्‍ठा समारोह भी किया गया. लंबे समय से इस मंदिर को खोलने और यहां फिर से पूजा-पाठ करने की मांग की जा रही थी. यह मंदिर कश्‍मीरी पंडितों की आस्‍था का बड़ा केंद्र रहा है. लेकिन कश्‍मीरी पंडितों के पलायन के बाद से यह मंदिर बंद था. 

स्‍थानीय मुस्लिमों ने लिया हिस्‍सा 

शारदा भवानी मंदिर को फिर से खोलने और इस मौके पर हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्‍थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिस्‍सा लिया. खबरों के मुताबिक वे भी चाहते थे कि यह मंदिर खुले. कश्‍मीर पंडितों का परिवार अपने पैतृक गांव लौटा और मंदिर को खोलने के प्रयास शुरू हुए. 31 अगस्‍त को हुए प्राण प्रतिष्‍ठा समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी शारदा की एक नई मूर्ति स्थापित की गई. 

 

पाकिस्‍तान से है सीधा कनेक्‍शन 

कश्‍मीर में स्थित इस प्राचीन शारदा भवानी मंदिर का कनेक्‍शन पाकिस्‍तान ऑक्‍यूपाइड कश्‍मीर में स्थित शारदापीठ मंदिर से है. यह मंदिर शारदापीठ मंदिर की ही एक शाखा है, जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्‍तान के हिस्‍से वाले कश्‍मीर में चला गया और फिर इस मंदिर में कभी एक दिया तक नहीं जला, जबकि कभी इस मंदिर में अखंड ज्‍योति जलती थी. इस मंदिर में शंकराचार्य ने भी ज्ञान की देवी सरस्‍वती के इस मंदिर में आकर ध्‍यान किया था. 

बता दें कि 1990 के दशक के आरंभ में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद के चलते कश्‍मीरी पंडितों ने पलायन किया तो उसके बाद से ही बडगाम का यह मंदिर बंद पड़ा था. 

 

