/60 सालों से नहीं रुका एक सेकंड भी राम नाम! इस अनोखे हनुमान मंदिर का गिनीज बुक में दर्ज है नाम, देखें पूरी डिटेल

हिंदू धर्म में हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है. भारत में बजरंगबली के अनगिनत मंदिर हैं, जो अपनी चमत्कारी कहानियों के लिए जाने जाते हैं.
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे धाम के बारे में बता रहे हैं, जहां भगवान के साथ साथ उनके नाम के जाप की अनोखी परंपरा दुनिया भर में मशहूर है.
गुजरात के जामनगर में एक ऐसा हनुमान मंदिर स्थित है, जहां पिछले 60 सालों से लगातार दिन रात राम नाम का कीर्तन चल रहा है.
यह पावन धाम गुजरात के जामनगर की प्रसिद्ध लखोटा झील के पास बसा हुआ है. इसे 'श्री बाल हनुमान संकीर्तन मंदिर' के नाम से जाना जाता है.
यहां 1 अगस्त 1964 से बिना एक सेकंड रुके श्री राम, जय राम, जय जय राम की रामधुन गाई जा रही है. दिन हो या रात, यहां साधक और श्रद्धालु बारी बारी से बैठते हैं और कीर्तन को रुकने नहीं देते.
चौबीसों घंटे बिना थमे चलने वाले इस रामधुन जाप को दुनिया का सबसे लंबा अखंड कीर्तन माना गया है. इसी वजह से इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है.
स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि इस मंदिर की वजह से जामनगर शहर हमेशा बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहता है. मंदिर में सुबह और शाम दोनों वक्त भव्य आरती होती है, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं.
मंदिर में रामनवमी, हनुमान जयंती और विजयदशमी जैसे बड़े त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं. यहां की सबसे खास बात यह है कि मंदिर के कपाट भक्तों के लिए रात भर खुले रहते हैं.
दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहां रात में रुककर कीर्तन में शामिल हो सकते हैं. राम नाम की इस पावन धुन को सुनने और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं.
इस ऐतिहासिक मंदिर की नींव महान संत श्री प्रेमभिक्षुजी महाराज ने रखी थी. उन्होंने ही 1963 64 के दौरान इस अखंड जाप की शुरुआत की थी. जामनगर के अलावा गुजरात के द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, महुवा और बिहार के मुजफ्फरपुर में भी इसी परंपरा के तहत बने मंदिरों में 24 घंटे राम नाम का जाप चलता रहता है.
श्री प्रेमभिक्षुजी महाराज की प्रेरणा से आज देश के कई अलग अलग हिस्सों में राम नाम की अलख जग रही है. खंभालिया और भाटिया जैसे 40 से अधिक छोटे बड़े शहरों में रोजाना कुछ घंटों के लिए यह विशेष संकीर्तन आयोजित किया जाता है.
इस मंदिर में जाने से भक्तों को मानसिक शांति के साथ साथ एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अहसास होता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, मंदिर के दर्ज इतिहास और स्थानीय जानकारियों पर आधारित है. इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बारे में प्रामाणिक जानकारी देना है.
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