जानकी जयंती कब है, 9 फरवरी या 10 फरवरी 2026? ये है सही तारीख, पूजा में पढ़ें माता सीता की ये कथा

Janaki Jayanti Vrat Katha : जानकी जयंती का दिन माता सीता को समर्पित है. इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा की जाती है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इस साल जानकी जयंती 9 फरवरी को है या 10 फरवरी को, इसे लेकर कंफ्यूजन है. पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 9 फरवरी की सुबह 05 बजकर 01 मिनट से आरंभ होगी और 10 फरवरी 2026 को सुबह 07 बजकर 27 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार जानकी जयंती 9 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. जानकी जयंती पर पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:29 से 06:20 तक, सुबह - 05:54 बजे से 07:10 बजे तक और अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 01:16 बजे तक. ध्‍यान रहे कि जानकी जयंती की पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें.

जानकी जयंती की व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, मिथिला राज्य के महाराज जनक एक बेहद अच्छे राजा थे. वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा राज्य की भलाई के बारे में सोचते थे. लेकिन राजा जनक के विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे उनका मन अंदर ही अंदर उदास रहता था. फिर भी वे इसका प्रभाव अपने दायित्वों पर नहीं पड़ने देते थे.

एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा. कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई. तब राजा जनक ने इस समस्या के समाधान के लिए कई यज्ञ करवाए और ऋषि-मुनियों से सलाह ली. इसके अलावा वे स्वयं अपनी प्रजा के साथ मिलकर हल की मदद से खेत जोतने निकले. खेत जोतते समय राजा जनक का हल एक जगह जाकर फंस गया. उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हल नहीं निकला. आसपास मौजूद प्रजा ने भी प्रयास किया, फिर भी हल नहीं निकला.

इसके बाद सभी ने जहां हल फंसा था वहां की मिट्टी हटाना शुरू किया. जब मिट्टी हटाई गई, तो वहां एक कन्या मिली. राजा जनक ने उस कन्या को गोद में उठा लिया. जैसे ही कन्या धरती से प्रकट हुई, जोरदार बारिश होने लगी. यह देखकर राजा जनक और बाकी प्रजा बेहद खुश हो गए. राजा जनक ने उस कन्या को अपनी बेटी के रूप में अपनाया और उनका नाम सीता रखा.

माता सीता के आगमन से पूरे राज्य में खुशियों का माहौल छा गया. अकाल खत्म हो गया और खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं. मान्यता के अनुसार, जिस दिन राजा जनक को माता सीता धरती से मिली थीं, वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी. तभी से इस दिन को माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)