Hindi Newsधर्मJanaki Jayanti 2026: जानकी जयंती पर इस विधि से पूजा कर पाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, नोट करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

Janaki Jayanti 2026: जानकी जयंती पर इस विधि से पूजा कर पाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, नोट करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

Janaki Jayanti 2026 Date: हिंदू धर्म में जानकी जयंती का विशेष महत्व बताया गया है. इसे सीता अष्टमी भी कहते हैं. सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाती हैं. आइए जानें साल 2026 में सीता जयंती कब है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:35 PM IST
Janaki Jayanti 2026
Janaki Jayanti 2026

Sita Ashtami 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में माता सीता को लेकर गहरी आस्था है. मां जानकी त्याग, प्रेम, धैर्य व मर्यादा की साक्षात मूरत हैं. भगवान श्रीराम की धर्म पत्नी और मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री का जन्म उत्सव को जानकी जयंती के रूप में मनाने का विधान है. इस दिन भक्त श्रद्धा भाव से मां सीता और प्रभु श्रीराम की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करते हैं और सुख-समृद्धि व सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. आइए जाने इस साल यानी 2026 में कब जानकी जयंती मनाई जाएगी और इस दिन किस विधि से माता की पूजा उपासना करें.

जानकी जयंती 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, हर साल फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि पर जानकी जयंती मनाई जाती है. इसी तिथि पर माता सीता का जन्म हुआ था ऐसे में इस तिथि पर व्रत रखने का विधान है. इस साल फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि 9 फरवरी 2026, सुबह के 05:01 बजे से लेकर 10 फरवरी 2026, सुबह के 07:27 बजे तक रहनी वाली है. इस तरह उदयातिथि में 9 फरवरी 2026, सोमवार को सीता अष्टमी या जानकी जयंती का व्रत रखा जाएगा.

जानकी जयंती की पूजा विधि (Puja Vidhi)

  • इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान का ध्यान कर स्नान आदि करें.

  • पूजा स्थल साफ कर माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा एक चौकी पर सजाएं. 

  • व्रत का संकल्प करते हुए पूजा शुरू करें. 

  • माता सीता को लाल चुनरी अर्पित करें. 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि.

  • भोग में सात्विक मिष्ठान और फल चढ़ाएं. फूल अर्पित करें. 

  • श्री राम-सीता की आरती गान करते हुए पूजा को संपन्न करें.

  • महिलाए भगवान से सुखद जीवन की प्रार्थना करते हुए सुहाग की सामग्री दान करें. शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

जानकी जयंती के बारे में
धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो भी महिला जानकी जयंती का व्रत रखती है उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति की आयु लंबी होती है. महिलाओं में धैर्य आता है. माता जानकी की जिस घर में पूजा की जाती है उस घर में सुख-शांति बनी रहती है. कुंवारी कन्या जब यह व्रत करती हैं तो मनचाहा और योग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
