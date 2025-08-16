Janmashtami Baby Names 2025: जन्माष्टमी के शुभ दिन जन्मे बच्चों के लिए चुनें सबसे सुंदर नाम, लिस्ट में पारंपरिक और ट्रेंडिंग नाम!
Janmashtami Baby Names 2025: जन्माष्टमी के शुभ दिन जन्मे बच्चों के लिए चुनें सबसे सुंदर नाम, लिस्ट में पारंपरिक और ट्रेंडिंग नाम!

Janmashtami Baby Names 2025: अगर आपका बेटा या बेटी जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है तो सबसे शुभ और दिव्य नाम में से ही कोई एक चुनिए. ऐसा नाम जो ट्रेंडिंग और पारंपरिक दोनों हो.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:55 PM IST
Janmashtami Baby Names 2025: जन्माष्टमी के पर्व का बहुत महत्व है. भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने वाले इस पर्व पर लोग पूजा पाठ करते हैं व्रत का संकल्प करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं. ध्यान दें कि इस पर्व पर कृष्ण जी के बालरूप की पूजा होती और अगर इस शुभ अवसर पर आपके घर बेटी या बेटे का जन्म हुआ है तो यह बड़े सौभाग्य की बात है. जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए बच्चे को आप राधा जी या कृष्ण जी से जुड़े नाम दे सकते हैं. आइए कुछ सुंदर नामों की लिस्ट देख लें. 

Janmashtami Baby Names 2025: लड़कों के नाम
कृष्ण (Krishna)- यह नाम भगवान कृष्ण का नाम जिसे आप अपने बच्चे को दे सकते हैं. अपके बच्चे का व्यक्तित्व कृष्ण की तरह ही उज्ज्वल होगा. 
माधव (Madhav)– भगवान कृष्ण का एक नाम, सुख और शांति लाने वाला
श्याम (Shyam)– कृष्ण का ही एक और नाम श्याम है जो सौंदर्य और आकर्षण का साक्षात प्रतीक हैंय
गोविंद (Govind) – जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाने वाला
कन्हैया (Kanhaiya)– प्यारे बच्चे को बुलावे के नाम के लिए यह नाम चुन सकते हैं. कृष्णजी को  कन्हैया बुलाया जाता है.
वासुदेव (Vasudev)– भगवान कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था और इस तरह कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है. यह नाम भी अति सुंदर है.

Janmashtami Baby Names 2025: लड़कियों के नाम
राधिका (Radhika)– राधाजी के नाम पर अगर राधिका नाम रखें तो आपकी बेटी पर भगवान की कृपा बनी रहेगी. 
राधा (Radha)– अगर आप अपनी बेटी को प्रेम और समर्पण की देवी राधा का नाम दें तो श्रीराधा रानी की कृपा बनी रहेगी.
माधवी (Madhavi)– माधुर्य और मिठास को दर्शाने वाला यह नाम बेटी के लिए चुन सकते हैं. 
कृष्णप्रिया (Krishnapriya)- कृष्णप्रिया नाम अति सुंदर हैं, यह नाम आप अपने बेटी के लिए चुन सकते हैं.
श्रीजी (ShriJi)- राधारानी को श्रीजी कहकर भी उनके भक्त पुकारते हैं. ऐसे में अपनी बच्ची के लिए यह नाम चुन सकते हैं.

