Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वास्तु अनुसार लड्डू गोपाल का झूला सजाएं, घर आएगी सुख-समृद्धि!

Krishna Janmashtami 2025 Vastu Tips: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाता है. हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाने का विधान हैं ऐसे में यह तिथि इस शनिवार, 16 अगस्त 2025 को है. मान्यतानुसार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर अगर लड्डू गोपाल का झूला वास्तु अनुसार सजाएं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी. आइए लड्डू गोपाल के झूले से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स पर ध्यान दें.

घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी

जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत का संकल्प करते हैं और रात के समय विशेष पूजा अर्चना करके कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं. इसके लिए भगवान का झूला सजाते हैं और उसमें विशेष श्रृगांर कर लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं. इससे पहले बहुत ही सुंदर तरीके से झूला सजाया जाता है. ध्यान दें कि जब हम झूला सजाते हैं तो अगर उसे वास्तु अनुसार सजाएं तो कान्हाजी अति प्रसन्न होंगे और घर में सुख-समृद्धि बने रहने का आशीर्वाद देंगे. जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी और घर का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष दूर होगा.

इस दिशा का रखें ध्यान

वास्तु अनुसार लड्डू गोपाल के झूले को उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापित करें या पूर्व दिशा में इसे रखना शुभ माना गया है. दरअसल, इस दिशा में देवताओं का वास होता है. ध्यान रखें कि झूले में कान्हाजी का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.

झूले के रंग का भी रखें ध्यान

वास्तु शास्त्र अनुसार झूले का रंग चुनना चाहिए. पीला, सफेद, हल्का नीला या सुनहरे रंग का झूला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आप घर ला सकते हैं. ये रंग अति शुभ माने गए हैं.

धातु का भी रखें ध्यान

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर अगर कान्हाजी को लकड़ी के झूले पर विराजमान करें तो यह अति शुभ सिद्ध हो सकता है. चांदी या पीतल जैसी धातुओं से बने झूले पर भगवान को विराजना अति शुभ होता है. ये वास्तु दोष को खत्म करने में कारगर होते हैं.

ऐसे करें सजावट

तुलसी, गेंदे का फूल, गुलाब के फूल से लेकर आम के पत्ते आदि से अगर झूले को सजाएं व झूले में तोरण लगाएं तो इससे घर में सकारात्मकता आएगी. रेशमी कपड़े, मोती, मणि से लेकर मोरपंख आदि से लड्डू गोपाल के झूले की सवाजट करें तो यह सोने पर सुहागा की तरह होगा.

