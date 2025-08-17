Janmashtami 2025 Kaise Karein Vrat Ka Paran: 16 अगस्‍त को देश भर में जन्‍माष्‍टमी व्रत धूमधाम से मनाया गया. अब 17 अगस्‍त को कान्‍हा के भक्‍त जन्‍माष्‍टमी व्रत खोलने की तैयारी में हैं. हिंदू धर्म में व्रत रखने का बड़ा महत्‍व है और यह भी जरूरी बताया गया है कि व्रत का पारण भी सही विधि से नियमानुसार हो. क्‍योंकि व्रत का पूरा फल तभी मिलता है, जब व्रत विधि-विधान से रखा गया हो, विधिवत पूजा की गई हो और फिर सही तरीके से व्रत का पारण किया जाए. भगवान कृष्‍ण के जन्‍मोत्‍सव पर्व जन्‍माष्‍टमी व्रत को लेकर भी ऐसा ही है. भगवान विष्णु के आठवे अवतार भगवान कृष्‍ण के जन्‍मदिवस के दिन लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात 12 बजे जन्‍माष्‍टमी की पूजा करते हैं. भगवान का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं, पालना झुलाते हैं और पंजीरी, मिठाइयों आदि का भोग लगाते हैं.

जन्‍माष्‍टमी व्रत का पारण समय

जन्‍माष्‍टमी व्रत-पूजा विधि-विधान से करने के बाद अगले दिन व्रत खोला जाता है. धार्मिक नियमानुसार जन्‍माष्‍टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए. इस साल जन्‍माष्‍टमी व्रत का पारण समय आज 17 अगस्त 2025 की सुबह 05:51 बजे के बाद है. हालांकि कुछ लोग रात में ही पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं.

जन्माष्टमी व्रत खोलने का तरीका

जन्‍मााष्‍टमी व्रत पारण के लिए 17 अगस्‍त को सुबह जल्‍दी स्‍नान करें, फिर साफ कपड़े पहनें. फिर भगवान कृष्‍ण की सामान्‍य पूजा करें. उन्‍हें अपनी मनोकामना बताते हुए उसे पूरी करने की प्रार्थना करें. साथ ही हमेशा कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें. फिर भगवान की पूजा में लगाए गए भोग पंजीरी, फल आदि ग्रहण करके व्रत का पारण करें. इसके बाद सात्विक भोजन करें.

ध्‍यान रखें कि गलती से भी व्रत खोलते समय तामसिक भोजन जैसे लहसुन-प्‍याज की चीजें ना लें. व्रत का पूरा फल पाने के लिए व्रत के बाद दान-पुण्‍य भी करना चाहिए. अपनी सामर्थ्‍य अनुसार जरूरतमंदों को दान करें.

