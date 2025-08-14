जन्माष्टमी पर ऐसे सजाएं लड्डू गोपाल के लिए चौकी और झूला, पूरे साल मेहरबान रहेंगे श्रीकृष्ण
Hindi Newsधर्म

जन्माष्टमी पर ऐसे सजाएं लड्डू गोपाल के लिए चौकी और झूला, पूरे साल मेहरबान रहेंगे श्रीकृष्ण

Janmashtami 2025 Jhula Decoration: जन्माष्टमी के दिन लोग अधिकांश लोग घर में झूला और चौकी लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं. आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए झूला और चौकी कैसे सजाएं.

Aug 14, 2025
Janmashtami 2025 Jhula Decoration: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी. भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को हर साल भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है. इस दिन घर-घर में मंदिर सजते हैं, झूले झूलते हैं और लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है. अगर आप इस बार अपने घर में कान्हा जी का सुंदर झूला सजाने की सोच रहे हैं, तो ये कुछ आसान टिप्स आपके लिए खास साबित होंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का झूला और चौकी कैसे सजाएं, ताकि पूरे साल भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती रहे.

चौकी की दिशा का चयन

लड्डू गोपाल की चौकी उत्तर दिशा में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है. यदि उत्तर दिशा संभव न हो तो पूर्व दिशा भी उचित है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वातावरण पवित्र होता है.

मूर्ति का आकार सही रखें

अगर नए लड्डू गोपाल घर ला रहे हैं, तो 2-3 इंच की छोटी और मनमोहक मूर्ति ही लें. बड़ी मूर्ति घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती. छोटी प्रतिमा की सेवा करने से सुख-समृद्धि और प्रगति का मार्ग खुलता है.

झूले की दिशा

जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को झूला झुलाते समय आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. यह पौराणिक मान्यता शुभ मानी जाती है. इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें.

रंगों का चुनाव

जन्माष्टमी पर झूले और मंदिर की सजावट में लाल, पीला, हरा और गुलाबी जैसे चमकीले और मंगलकारी रंगों का उपयोग करें. काले रंग से बचें क्योंकि यह पूजन में अशुभ माना जाता है.

बांसुरी और मोर पंख

जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के श्रृंगार में बांसुरी और मोर पंख जरूर शामिल करें. परंपरा के अनुसार, बांसुरी उनके दाएं हाथ में रखी जाती है.

यह भी पढ़ें: अथाह संपत्ति के मालिक होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीते हैं राजा जैसी आलीशान जिंदगी

जन्माष्टमी पर इस तरह सजाएं झूला

झूले को अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें.

नीचे लाल, पीला या आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं.

झूले को रेशमी, मखमली या साटन कपड़े से सजाएं.

किनारों पर गोटा, मोती, झालर या लेस लगाएं.

गेंदा, गुलाब, चमेली या ऑर्किड से झूला सजाएं.

फूलों की माला को चारों ओर लटकाकर ऊपर आर्च बनाएं.

सुगंध के लिए हल्का चंदन या केसर छिड़क सकते हैं.

LED या झालर लाइट से झूले को रोशन करें.

मोर पंख, घंटियां और रंगीन पर्दे से पृष्ठभूमि सजाएं.

झूले में गद्दी और छोटा तकिया रखें.

कान्हा जी को नए वस्त्र, मुकुट, आभूषण, मोर पंख और बांसुरी पहनाएं.

आस-पास अक्षत, तुलसी पत्र और पुष्प रखें.

मंत्रोच्चार करते हुए धीरे-धीरे झूला झुलाएं.

दीपक जलाएं और भजन-कीर्तन करें.

माखन-मिश्री, पंजीरी और फल अर्पित करें.

यह भी पढ़ें: संतान प्राप्ति के लिए बेहद खास है जन्माष्टमी, कर लेंगे ये 5 उपाय तो घर में जल्द गूंजेगी किलकारी

 

 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Janmashtami 2025

;