Janmashtami 2025: देखते ही देखते फन पर चढ़कर करने लगे नृत्य, श्रीकृष्ण की कालिया नाग मर्दन कथा है अति रोचक!
Janmashtami 2025: देखते ही देखते फन पर चढ़कर करने लगे नृत्य, श्रीकृष्ण की कालिया नाग मर्दन कथा है अति रोचक!

Kaliya Naag Ki kahani: भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से कालिया नाग का मर्दन किया और फिर उसे पराजित कर यमुना नदी से भगा दिया. इस तरह उन्होंने भक्तों की रक्षा की (Krishna and Kaliya Ki Katha). आइए कालिया नाग मर्दन की कहानी जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:24 PM IST
Krishna and Kaliya Nag Ki Katha In Hindi
Krishna and Kaliya Nag Ki Katha In Hindi

Kaliya Naag Mardan Katha: हिन्दू धर्म में श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को अनेक अनेक बार दोहराया जाता है. इन्हीं लीलाओं में से एक है कालिया नाग मर्दन की कथा जो अति रोचक है. बाल श्रीकृष्ण के साहस को दर्शाने वाली इस कथा को आइए विस्तार जानें. 

रोचक है कालिया मर्दन की कथा
पौराणिक कथा है कि यमुना नदी में अपने परिवार संग कालिया नाग रहता था. कालिया नाग एक विशाल और विषैला नाग था जो यमुना नदी के गहरे कुंड में वास करता था. उसने यमुना नदी के जल को अपने विष के प्रभाव से विषैला कर दिया था. जिसके कारण उस क्षेत्र के आसपास किसी भी प्राणी जीना कठिन हो गया था. जल तो जल हवा में भी विष घुलने लग था. नदी के किनारे रहने वाले पशु, पक्षी और पेड़ सभी मरने लगे थे और यह सब केवल और केवल कालिया नाग के कारण हो रहा था.

श्रीकृष्ण कदंब के पेड़ पर चढ़े और यमुना में कूद गए
एक दिन श्रीकृष्ण अपने सखाओं और गइयों संग यमुना के किनारे खेलने गए. वहीं, उनके सखाओं और गइयों ने प्यास लगने पर अनजाने में यमुना नदी का विषैला जल पी लिया. जिससे वे सभी तुरंत वहीं अचेत होकर गिर पड़े. श्रीकृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने तुरंत जान लिया कि यह सबकुछ कालिया नाग के कारण ही हुआ है. ऐसे में उन्होंने अपने सखाओं और पशुओं को बचाने के लिए यमुना नदी को कालिया नाग से मुक्त कराने की ठानी. इसके लिए श्रीकृष्ण यमुना के किनारे लगे कदंब के पेड़ पर चढ़ गए और नदी के विषैले कुंड में छलांग लगाई. 

कालिया नाग के फन पर नृत्य
श्रीकृष्ण के यमुना में छलांग लगाते ही कालिया नाग नें क्रोध से भरकर श्रीकृष्ण पर अपने विष से लगातार हमले किए. यहां तक कि उनके शरीर को जकड़ लिया. लेकिन श्रीकृष्ण पर इन सभी प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं हुआ. श्रीकृष्ण ने लगातार अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू किया और कालिया नाग के फन पर चढ़कर बांसुरी बजाने लगे. फिर देखते ही देखते कालिया के फन पर ही नृत्य करने लगे. श्रीकृष्ण का इतना साहस देख कालिया नाग का का सारा अहंकार चूर-चूर हो गया. कालिया नाग के फन को श्रीकृष्ण ने कुचल डाल. इस मर्दन से कलिया का फन लहूलुहान हो गया. अंत में जब श्रीकृष्ण उसका अंत करने ही वाले थे कि कालिया नाग की पत्नियां जो कई कई नागिन थीं उन्होंने श्रीकृष्ण से अपने पति के लिए जीवन दान मांगा. 

करुणानिधान श्रीकृष्ण ने अपने सखाओं की रक्षा की
श्रीकृष्ण तो करुणानिधान है, कालिया के पश्चाताप और उसकी पत्नियों के आग्रह पर उन्होंने कालिया के प्राण तो नहीं लिए लेकिन उन्होंने उसे निर्देश दिया कि आज से ही तुम यमुना नदी को छोड़ कर यहां से हमेशा के लिए चले जाओं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना. इसके साथ ही कालिया नाग के फन पर श्रीकृष्ण ने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए जिससे गरुड़ भी उस पर हमला नहीं कर सकते थे. इस तरह श्रीकृष्ण के आदेश पर अपने पूरे परिवार के साथ कालिया नाग यमुना नदी छोड़कर रमणक द्वीप पर जाकर बस गया. इस तरह भगवान कृष्ण ने यमुना नदी को तो कालिया के विष से मुक्त किया ही इसके साथ ही अपने सखाओं और अपनी गइया की भी रक्षा की.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

