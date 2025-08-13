Putna Vadh Katha: राजकन्या कैसे बन गई राक्षसी, स्तनपान करते करते श्रीकृष्ण ने खींच लिए थे पूतना के प्राण, जानें रोचक कथा!

Janmashtami 2025 Putna Shri Krishna Ki Katha In Hindi: श्रीकृष्ण की अनेक लीलाओं में से एक लीला पूतना वध को अनेक बार सुना सुनाया जाता है. जिसमें भगवान कृष्ण को मारने आइ पूतना के साथ जो हुआ उसे सारा जग जानता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पूतना श्रीकृष्ण को स्तनपान करने आई थी वो पूर्व जन्म में कौन थी. आइए पूतना की कथा जानें.

पूतना वध की कथा

कंस के वध की आकाशवाणी

मथुरा में क्रूर राजा कंस का शासन था जिसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ. विवाह के बाद जब देवकी को कंस विदा करा रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हारा वध देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान करेगी. कंस ने जैसे ही यह आकाशवाणी सुनी भय से भर गया और अपनी देवकी और बहनोई वासुदेव को महल के कारागार में बंदी बना लिया. हालांकि कंस दोनों को मार देना चाहता था लेकिन फिर इस शर्त पर दोनों को जीवित छोड़कर कारगार में डाल दिया कि दोनों की जो भी संतान होगी उसे वो कंस को सौंप देंगे जिससे की कंस उनकी हत्या कर सके.

पूतना ने कराया 6 दिन के श्रीकृष्ण को स्तनपान

वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला और देवकी-वसुदेव के सातवें पुत्र बलराम को माता रोहिणी ने अपने गर्भ में धारण कर जन्म दिया. वहीं भगवान विष्णु के आठवें अवतार और देवकी-वासुदेव के आठवें पुत्र के रूप में श्रीकृष्ण कृष्ण ने भद्रापद कृष्ण अष्टमी तिथि पर जन्म लिया. उनकी रक्षा के लिए आधी रात को वासुदेव जी ने अपने मित्र और गोकुल गांव के राजा नंद के यहां पहुंचाया. दरअसल, नंदराज के यहां कन्या जन्मी थी जिसे गोकुल से ले जाकर वासुदेव ने कंस को सौंप दिया. कंस उस कन्या को मारने ही वाला था कि कन्या अंतरध्यान हो गई. तभी पुन: आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हारा अंत करने वाला गोकुल पहुंच चुका है. फिर क्या कंस एक के बाद एक करके अपने राक्षसों को गोकुल में नवजात शिशुओं को मारने के लिए भेजने लगा. इसी तरह उसने पुतना राक्षसी को भी भेजा. पुतना ने एक सुंदर स्त्री का भेष बनाया और मइया यशोदा के पास जाकर 6 दिन के श्रीकृष्ण को गोद में उठा लिया. योजना अनुसार दूध पिलाने के बहाने श्रीकृष्ण को विष पिलाने लगी. पूतना ने जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया वैसे ही कृष्ण ने स्तनापान करते करते पूतना के शरीर से प्राण खींच लिए. इस तरह भगवान ने पूतना का वध किया.

पूर्वजन्म पूतना कौन थी

ऐसी मान्यता है कि पूतना पूर्वजन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक सुंदर राजकन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था. कथा है कि राजा बलि के यहां दान लेने के लिए जब वामन भगवान पहुंचे तो उनके सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर रत्नमाला ममता भाव से भर गईं और उसकी इच्छा होने लगी कि वो भगवान को दुलारे, पुत्र के समान हृदय से लगाए और दूध पिलाए. भगवान ने राजकन्या के मन की बात जान ली और तथास्तु कहा. लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने राजा बलि से दान में उनका सबकुछ ले लिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया वैसे ही रत्नमाला वामन भगवान पर क्रोधित हो गई और पिता के घोर अपमान को देखकर मन ही मन कहने लगी कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं तो उसे विष दे देती. भगवान ने रत्नमाला की इस इच्छा को भी तथास्तु कहा. ध्यान दें कि रत्नमाला ने अपने अगले जन्म में पूतना के रूप में श्रीकृष्ण को स्तनपान तो कराया ही, इसके साथ ही रत्नमाला की दूसरी इच्छा भी भगवान ने पूरी की. पूतना के रूप में रत्नमाला ने भगवान को विष भी पिलाया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

