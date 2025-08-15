Janmashtami 2025 Lord Krishna Bhog: जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 16 अगस्त को मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को 8 बार भोग क्यों लगाते हैं.
Janmashtami 2025 Lord Krishna Bhog: जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस दिन इस नक्षत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इसके साथ ही भगवान को उनका पसंदीदा भोग लगाते हैं. इस दिन भगवान को 8 वक्त भोग अर्पित किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को 8 वक्त भोग क्यों लगाएं और इसके पीछे की मान्यता और परंपरा क्या है.
अष्टमी तिथि का प्रतीक
भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए 8 संख्या उनके जन्म से सीधा जुड़ी है. अष्टमी के प्रतीक स्वरूप उन्हें जन्माष्टमी पर 8 बार भोग अर्पित किया जाता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका आज भी पालन हो रहा है.
अष्ट सिद्धि और अष्टैश्वर्य का आशीर्वाद
शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीकृष्ण के भक्तों को अष्ट सिद्धियां (जैसे अणिमा, लघिमा आदि) और अष्टैश्वर्य (धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य, विजय, वैभव, त्याग) का आशीर्वाद मिलता है. 8 बार भोग लगाना इन दिव्य शक्तियों को पाने का प्रतीक है.
जीवन के आठ पहर में स्मरण
सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिन-रात को मिलाकर 8 पहर होते हैं. 8 बार भोग लगाकर भक्त भगवान कृष्ण को दिन-रात हर पल याद करने का संकल्प लेते हैं. इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को 8 बार भोग लगाया जाता है.
अष्ट गोपियों का संकेत
कृष्ण की बाल और युवा लीलाओं में अष्ट प्रमुख गोपियां विशेष महत्व रखती हैं. 8 बार भोग लगाना उनके प्रति सम्मान और स्मरण का प्रतीक माना जाता है.
भोग के प्रकार
जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के भोग में माखन-मिश्री, पंजीरी, फल, दूध, मिठाइयां, पंचामृत, माखन-चीनी, और सूखे मेवे जैसे 8 अलग-अलग प्रकार के प्रसाद शामिल किए जाते हैं, जो भगवान के प्रिय माने जाते हैं.
