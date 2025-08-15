Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्‍ण को 8 वक्त क्यों लगाएं भोग, जानिए रहस्य
Advertisement
trendingNow12882516
Hindi Newsधर्म

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्‍ण को 8 वक्त क्यों लगाएं भोग, जानिए रहस्य

Janmashtami 2025 Lord Krishna Bhog: जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 16 अगस्त को मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को 8 बार भोग क्यों लगाते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्‍ण को 8 वक्त क्यों लगाएं भोग, जानिए रहस्य

Janmashtami 2025 Lord Krishna Bhog: जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस दिन इस नक्षत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इसके साथ ही भगवान को उनका पसंदीदा भोग लगाते हैं. इस दिन भगवान को 8 वक्त भोग अर्पित किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को 8 वक्त भोग क्यों लगाएं और इसके पीछे की मान्यता और परंपरा क्या है.  

अष्टमी तिथि का प्रतीक

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए 8 संख्या उनके जन्म से सीधा जुड़ी है. अष्टमी के प्रतीक स्वरूप उन्हें जन्माष्टमी पर 8 बार भोग अर्पित किया जाता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका आज भी पालन हो रहा है. 

अष्ट सिद्धि और अष्टैश्वर्य का आशीर्वाद

शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीकृष्ण के भक्तों को अष्ट सिद्धियां (जैसे अणिमा, लघिमा आदि) और अष्टैश्वर्य (धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य, विजय, वैभव, त्याग) का आशीर्वाद मिलता है. 8 बार भोग लगाना इन दिव्य शक्तियों को पाने का प्रतीक है.

जीवन के आठ पहर में स्मरण

सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार, दिन-रात को मिलाकर 8 पहर होते हैं. 8 बार भोग लगाकर भक्त भगवान कृष्ण को दिन-रात हर पल याद करने का संकल्प लेते हैं. इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को 8 बार भोग लगाया जाता है.

अष्ट गोपियों का संकेत

कृष्ण की बाल और युवा लीलाओं में अष्ट प्रमुख गोपियां विशेष महत्व रखती हैं. 8 बार भोग लगाना उनके प्रति सम्मान और स्मरण का प्रतीक माना जाता है.

भोग के प्रकार

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के भोग में माखन-मिश्री, पंजीरी, फल, दूध, मिठाइयां, पंचामृत, माखन-चीनी, और सूखे मेवे जैसे 8 अलग-अलग प्रकार के प्रसाद शामिल किए जाते हैं, जो भगवान के प्रिय माने जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Janmashtami 2025

Trending news

आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
;