Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर आधी रात में चुपचाप कर लें ये चमत्कारी टोटके, धन-दौलत और सुख-समृद्धि से भर जाएगा घर

Janmashtami 2025 Totke: ज्योतिष और शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को कुछ खास टोटके करने से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है और घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:48 PM IST
Janmashtami 2025 Totke For Money: हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत पावन माना गया है. मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि की आधी रात को भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लिया था. इस शुभ अवसर पर भक्त उपवास, भजन-कीर्तन और विशेष पूजा करते हैं. ज्योतिष और शास्त्रों में बताया गया है कि जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को कुछ खास टोटके करने से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है और घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है. आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर आधी रात किए जाने वाले चमत्कारिक टोटके. 

धन-समृद्धि के लिए पीली कौड़ी का टोटका

जन्माष्टमी की आधी रात को पीली कौड़ी लेकर उस पर केसर और हल्दी का तिलक करें. इसे श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. इस उपाय से धन की कमी दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है.

वैवाहिक सुख के लिए 

अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाएं दोनों इस दिन आधी रात को श्रीकृष्ण को तुलसी पत्र और मक्खन अर्पित करें. साथ ही “ॐ क्लीं कृष्णाय नमः” मंत्र का जाप करें. माना जाता है कि यह उपाय विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है.

नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए 

जन्माष्टमी की रात को घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं. फिर इस दीपक की लौ से पूरे घर में चारों दिशाओं में प्रकाश करें. इस क्रिया से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और वातावरण शुद्ध होकर शांति का अनुभव कराता है.

संतान सुख और उन्नति के लिए मंत्र जाप

संतान की कामना रखने वाले दंपत्ति या संतान की प्रगति की इच्छा रखने वाले माता-पिता जन्माष्टमी की आधी रात को संतान गोपाल मंत्र- “ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥” का 108 बार जाप करें. इस उपाय से संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं और बच्चों के जीवन में उन्नति आती है.

करियर और सफलता के लिए 

जन्माष्टमी की रात को शंख में गंगाजल भरकर श्रीकृष्ण के समक्ष रखें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें. पूजा के बाद इस गंगाजल को घर के कोनों में छिड़क दें. ऐसा करने से करियर और बिजनेस में सफलता मिलती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

