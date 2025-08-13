Janmashtami 2025: लड्डू गोपाल की सेवा में ज्यादातर लोग कर बैठते हैं ये 4 गलतियां, होता है अनिष्ट
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा प्रेम, श्रद्धा और सावधानी के साथ करनी चाहिए. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:40 PM IST
Janmashtami 2025 Laddu Gopal Seva: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. लड्डू गोपाल, श्रीकृष्ण का वह रूप है जो बाल्यावस्था का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस रूप की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. घर में लड्डू गोपाल की सेवा बच्चों की तरह ही की जाती है- उनका स्नान, वस्त्र बदलना, भोजन और विश्राम का पूरा ध्यान रखा जाता है. हालांकि, कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा-पाठ के प्रभाव को कम कर सकती हैं. आइए जानते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

जल्दबाजी में न उठाएं

जैसे छोटे बच्चों की नींद पूरी होने तक उन्हें नहीं जगाते, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी उनकी नींद पूरी होने के बाद ही उठाना चाहिए. सुबह जगाने का समय मौसम और उनकी रात की नींद पर निर्भर करता है. यदि उन्हें और आराम की जरूरत हो, तो कुछ देर बाद जगाएं.

हर जगह साथ ले जाने से बचें

कई लोग लड्डू गोपाल को घर से बाहर हर जगह ले जाते हैं- चाहे बाजार हो या शोरगुल वाली पार्टी. यह उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनकी सुविधा और शांति भंग हो सकती है.

रात में पानी अवश्य रखें

जैसे हमें रात में प्यास लग सकती है, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी. इसलिए सोने से पहले उनके पास एक छोटा पात्र पानी का अवश्य रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे उसका उपयोग कर सकें.

रात के कपड़े बदलना न भूलें

अक्सर लोग सुबह स्नान के बाद पहनाए गए कपड़े रात तक वैसे ही रहने देते हैं. यह उचित नहीं है. रात में लड्डू गोपाल के वस्त्र बदलें और मौसम के अनुसार आरामदायक कपड़े पहनाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Janmashtami 2025

