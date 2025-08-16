Janmashtami 2025: कैसे हुआ श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म, कंस उन्हें क्यों नहीं मार पाया, पढ़ें दिलचस्प पौराणिक कथा
Janmashtami 2025: कैसे हुआ श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म, कंस उन्हें क्यों नहीं मार पाया, पढ़ें दिलचस्प पौराणिक कथा

Janmashtami 2025 Balarama Birth Story: जन्माष्टमी पर संपूर्ण देश में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम को कंस क्यों नहीं मार पाया. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:13 PM IST
Janmashtami 2025 Balarama Birth Story: पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कंस को यह भविष्यवाणी पता चली कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी की आठवीं संतान के हाथों होगी, तो उसने अपनी ही बहन और जीजा वसुदेव को कारागार में डाल दिया. शुरुआत में कंस ने सोचा कि केवल आठवीं संतान ही उसके लिए खतरा है, इसलिए वह अन्य संतान को बख्श देगा. लेकिन नारद मुनि ने उसे यह आशंका जता दी कि पहली या आठवीं- किसी भी संतान के कारण उसका अंत हो सकता है. इस भय से कंस ने निर्ममता दिखाते हुए देवकी की छह संतानें मार डालीं. ऐसे में आइए जन्माष्टमी पर जानते हैं कि आखिर कंस श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम को क्यों नहीं मार पाया.

बलराम जी का जन्म

देवकी की सातवीं संतान के रूप में जब भगवान बलराम ने अवतरित होना था, तब ईश्वरीय योजना के तहत अद्भुत घटना घटी. भगवान विष्णु की योगमाया शक्ति ने देवकी के गर्भ को अदृश्य कर दिया और उस भ्रूण को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया. इस कारण बलराम को ‘संकर्षण अवतार’ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है "गर्भ का स्थानांतरण".

माता रोहिणी उस समय गोकुल में नंद बाबा के संरक्षण में रह रही थीं. वहीं उनके गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ. चूंकि वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनका आगमन स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के सहयोग और रक्षा के लिए हुआ था.

बलराम जी के नाम और स्वरूप

बलराम का रंग गोरा था, इस कारण उन्हें बलभद्र, बलदाऊ और दाऊ जी के नामों से भी जाना गया. उनके नाम में "बल" शब्द उनकी असाधारण शक्ति का प्रतीक है. वे हल को धारण करते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है.

जीवन और कार्य

बचपन में बलराम ने अपने छोटे भाई श्रीकृष्ण के साथ नंद-यशोदा के घर पर परवरिश पाई. उन्होंने श्रीकृष्ण के साथ मिलकर अत्याचारी कंस का वध किया और धर्म की स्थापना में योगदान दिया. 
बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया. उन्होंने तटस्थ रहकर धर्म के नियमों का पालन किया और तटस्थता को भी धर्म का अंग बताया. उन्हें कृषि, शक्ति और धर्म का रक्षक माना जाता है.

पारिवारिक जीवन

बलराम जी के सात भाई और एक बहन सुभद्रा थीं. उनका विवाह रेवत की पुत्री रेवती से हुआ. कहा जाता है कि रेवती अत्यधिक लंबी थीं (लगभग 21 हाथ), तब बलराम ने अपने हल से खींचकर उन्हें सामान्य कद का बना दिया और फिर विवाह किया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

