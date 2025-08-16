Janmashtami 2025: पूरे साल नहीं होगी धन की कमी, बस जन्माष्टमी की शाम तुलसी के पास कर लें ये 1 चमत्कारी काम

Janmashtami 2025: पौराणिक मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन शाम के बाद देर रात के बीच के समय में तुलसी के पास श्रद्धा से उपाय किए जाएं, तो भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर भक्त को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं.
Janmashtami 2025 Tulsi Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार आज यानी 16 अगस्त को भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव समूते देश में धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है. पौराणिक मान्यता है कि श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था. यही वजह है कि इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में भक्त मंदिरों और घरों में विशेष पूजा-अर्चना कर रहे हैं. धर्मग्रंथों में तुलसी को ‘विष्णुप्रिया’ कहा गया है. चूंकि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए जन्माष्टमी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि यदि इस दिन तुलसी के पास श्रद्धा से उपाय किए जाएं, तो भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर भक्त को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े उन उपायों के बारे में.
जन्माष्टमी पर तुलसी का महाउपाय
जन्माष्टमी की संध्या को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं. दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का ध्यान करें. तुलसी की सात बार परिक्रमा करें. तुलसी माता के मंत्रों का जप करें और उनकी आरती करें. मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बनी रहती है. धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है.
तुलसी माता के विशेष मंत्र
तुलसी कृपा मंत्र- “मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी”. यह मंत्र भगवान विष्णु की कृपा पाने और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जपा जाता है.
तुलसी नाम मंत्र- “ॐ श्री तुलस्यै नमः”- यह मंत्र तुलसी माता के स्मरण और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए उपयुक्त है.
विष्णु स्तुति मंत्र- “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”- यह सर्वसुलभ मंत्र है, जो तुलसी के पास जपने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं.
तुलसी स्तुति श्लोक
देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः।
नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।।
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी।
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन:प्रिया।।
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्।
तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।
जन्माष्टमी पर तुलसी माता की स्तुति करने से उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भक्त विष्णु चरणों की प्राप्ति करता है.
