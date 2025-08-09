2025 mein Janmashtami kab ki hai: हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व बहुत महत्‍वपूर्ण है और कान्‍हा जी के भक्‍त जन्‍माष्‍टमी का बेसब्री से इंतजार करते हैं. मथुरा-वृंदावन, ब्रज मंडल समेत देश के कई राज्‍यों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. कृष्‍ण मंदिरों में सजावट, विशेष पूजा-अर्चना होती है. बाल गोपाल को झूला झुलाया जाता है. चूंकि भगवान कृष्‍ण का जन्‍म आधी रात को हुआ था इसलिए जन्‍माष्‍टमी पर्व रात को मनाया जाता है. इस साल जन्‍माष्‍टमी मनाने की तारीख को लेकर उलझन है क्‍योंकि य‍ह तिथि 2 दिन पड़ रही है.

रोहिणी नक्षत्र में जन्‍मे थे भगवान कृष्‍ण

भगवान श्री कृष्ण के जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लग्न बुधवार के दिन हुआ था. उस समय आधी रात थी. इसलिए आधी रात में ही लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, उनका पंचामृत से अभिषेक करके, विशेष श्रृंगार किया जाता है. झूला झुलाया जाता है. पंजीरी, माखन-मिश्री, फल-मिठाइयों आदि का भोग लगाया जाता है.

कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025

पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11 बजकर 48 मिनट पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी, जो 16 अगस्त को रात 09 बजकर 35 मिनट पर अष्टमी तिथि का अंत होगा. चूंकि जन्माष्टमी की पूजा मध्‍यरात्रि में होती है इसलिए जन्‍माष्‍टमी 16 अगस्‍त की रात को मनाई जाएगी. साथ ही पूजा का मुहूर्त 12:04 से लेकर 12:47 बजे तक रहेगा.

जन्‍माष्‍टमी 2025 शुभ योग

इस साल जन्‍माष्‍टमी पर सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है. इस मुहूर्त में बाल गोपाल की पूजा करना, भगवान कृष्‍ण के नाम, मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ फल देगा. साथ ही जन्‍माष्‍टमी का व्रत करने से अक्षय फल प्राप्ति होगी. सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. जीवन में सुख- समृद्धि बढ़ती है. महाराष्‍ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन बहुत धूमधाम से होता है. जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का प्रतीक हैं. इस दिन गोविंदा ऊंची ऊंची मानव श्रृंखला बनाकर दही हांडी फोड़ते हैं.

