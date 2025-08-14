Janmashtami 2025: संतान प्राप्ति के लिए बेहद खास है जन्माष्टमी, कर लेंगे ये 5 उपाय तो घर में जल्द गूंजेगी किलकारी

Janmashtami 2025 Santan Prapti ke Upay: जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य दिवस है और हिंदू पंचांग में इसे साल के सबसे शुभ दिनों में गिना जाता है. इस दिन की गई पूजा और विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि के साथ-साथ संतान सुख भी प्रदान कर सकते हैं. ज्योतिष मान्यता है कि जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, वे जन्माष्टमी की रात विशेष विधि से पूजा और उपाय करें, तो शीघ्र संतान प्राप्ति का योग बनता है. ऐसे में आइए जानते कि इस जन्माष्टमी कौन से उपाय करने से संतान प्राप्ति के शुभ योग बनेंगे, साथ ही संतान प्राप्ति को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है.

जन्माष्टमी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त

अष्टमी तिथि प्रारंभ- 15 अगस्त 2025, रात 11:49 बजे

अष्टमी तिथि समाप्त- 16 अगस्त 2025, शाम 9:34 बजे

निशिता पूजा मुहूर्त- 16 अगस्त 2025, रात 12:04 से 12:47 बजे तक

संतान प्राप्ति के 5 महाउपाय

लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं.

पीले वस्त्र पहनाकर तुलसी-दल और मिश्री अर्पित करें.

मंत्र "ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः" का 108 बार जप करें.

संतान गोपाल मंत्र जप

जन्माष्टमी के दिन स्वच्छ आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें.

मंत्र "ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः" का 21 या 51 माला जप करें.

तुलसी का विशेष अर्पण

तुलसी की पत्तियां स्नान के बाद चंदन लगाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें.

मंत्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जप करते रहें.

पंचामृत स्नान और भोग

श्रीकृष्ण की मूर्ति को पंचामृत स्नान कराकर माखन-मिश्री का भोग लगाएं.

संतान सुख की कामना मन में रखें और एकाग्रता से प्रार्थना करें.

गरीब बच्चों को प्रसाद दान

जन्माष्टमी की रात गरीब बच्चों को प्रसाद, मिठाई या फल बांटें.

यह पुण्य और आशीर्वाद दोनों प्रदान करता है, जो संतान सुख के मार्ग को प्रशस्त करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)