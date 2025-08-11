हाथ में नहीं टिकता पैसा या कारोबार चल रहा मंदा, जन्‍माष्‍टमी की रात के ये अचूक उपाय देंगे बेहिसाब पैसा
हाथ में नहीं टिकता पैसा या कारोबार चल रहा मंदा, जन्‍माष्‍टमी की रात के ये अचूक उपाय देंगे बेहिसाब पैसा

Janmashtami 2025: जन्‍माष्‍टमी पर्व भगवान श्रीकृष्‍ण के प्राकट्यदिवस का महाउत्‍सव होता है. साथ ही यह पवित्र दिन जीवन में खुशहाली, समृद्धि भी लाता है. जन्‍माष्‍टमी के दिन किए गए उपाय जीवन बदल सकते हैं. 

Aug 11, 2025
Janmashtami ke Upay: भाद्रपद कृष्‍ण अष्‍टमी के दिन जन्माष्टमी का त्‍योहार पूरे देश में भव्यता के साथ मनाया जाता है. यह दिन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है. भगवान कृष्‍ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार हैं और उनकी लीलाएं आज भी बेहद प्रेम से बताईं और सुनी जाती हैं. जन्‍माष्‍टमी की रात को भगवान कृष्‍ण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. जीवन में सकारात्‍मकता और शुभता आती है. यदि जीवन में कोई समस्‍या है तो जन्‍माष्‍टमी का दिन उससे निजात पाने के लिए उत्‍तम दिन होता है. इसके लिए ज्‍योतिष में बताए गए उपाय कर लें. 

यह भी पढ़ें: राहु-मंगल ने खोला धन का पिटारा, षडाष्‍टक योग बनाकर लाएंगे 4 राशि वालों के घर में नोटों की आंधी!

जन्‍माष्‍टमी के उपाय 

आर्थिक तंगी, जीवन में बाधाएं, कारोबार में मंदी, संतान सुख ना मिलना, बीमारियां आदि कई ऐसी समस्‍याएं हैं, जिनसे लोग घिरे रहते हैं. इससे उनका जीवन दुखमय हो जाता है. अगर जन्‍माष्‍टमी के दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो इन दुख-दर्द, कष्‍टों से मुक्ति पाई जा सकती है. 

कारोबार में वृद्धि पाने का उपाय - यदि अथक प्रयासों के बाद भी कारोबार में मंदी है तो जन्‍माष्‍टमी की रात को भगवान कृष्ण का शृंगार करें और उन्हें तुलसी की माला अर्पित करें. साथ ही घर में लगे तुलसी के पौधे के सामने 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. फिर भगवान से कारोबार में वृद्धि करने, धन देने की प्रार्थना करें. कारोबार तेजी से चल पड़ेगा. 

तरक्‍की पाने के उपाय - करियर में तरक्‍की पाना चाहते हैं तो जन्‍माष्‍टमी की रात को पूजा घर में लिविंग रूम में मोर पंख रखें. इससे घर में सकारात्‍मकता बढ़ती है. तरक्‍की के योग बनते हैं. 

सफलता पाने का उपाय - जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण के सामने बैठकर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें. इस अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है. यह उपाय आपको जीवन में राह दिखाएगा और सफलता दिलाएगा. 

मान-सम्‍मान पाने का उपाय - जन्‍माष्‍टमी का व्रत खोलने के बाद गायों को हरा चारा खिलाएं. संभव हो तो नियम बना लें और हर हफ्ते या हर महीने जब भी हो सके गाय को चारा खिलाएं. इससे धन, बुद्धि, मान-सम्‍मान बढ़ता है. साथ ही गरीबों-जरूरतमंदों को दान करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

श्रद्धा जैन

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

Janmashtami 2025

;