Vastu Tips: जन्माष्टमी पर मंदिर सजाते समय वास्तु का रखें विशेष ध्यान, बरसेगी श्रीकृष्ण की कृपा!
धर्म

Vastu Tips: जन्माष्टमी पर मंदिर सजाते समय वास्तु का रखें विशेष ध्यान, बरसेगी श्रीकृष्ण की कृपा!

Janmashtami Mandir Decoration Vastu Tips: इस जन्माष्टमी पर अपने घर के मंदिर को भक्ति और सजावट के साथ तैयार करें और देखें कि कैसे घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:52 AM IST
Krishna Janmashtami Vastu Niyam
Krishna Janmashtami Vastu Niyam

Janmashtami Decoration Vastu Tips: जन्माष्टमी, भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिवस के रूप में पूरे देश में बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से घर में मंदिर सजाने और पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। घर के मंदिर को सही दिशा, साफ-सफाई और शुभ सजावट के साथ तैयार करना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तु और ऊर्जा के लिहाज से भी लाभकारी माना जाता है। जन्माष्टमी पर मंदिर सजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आती है। हालांकि, कुछ छोटी-छोटी गलतियों से यह शुभ अवसर नकारात्मक प्रभाव भी ला सकता है। इसलिए इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि जन्माष्टमी पर घर में मंदिर सजाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-सी सामग्री उपयोग करें, और किस दिशा में इसे रखना शुभ है।

मंदिर की साफ-सफाई और तैयारी
पूजा स्थान की सफाई:
जन्माष्टमी से पहले घर के मंदिर और आसपास के क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करें। पाउडर या फूलों से सतह की सफाई करना शुभ माना जाता है। यह न केवल मंदिर को सुंदर बनाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है।

सफाई के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग:
नीम की पत्ती या हल्दी से मंदिर की सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती।

मंदिर के स्थान का चयन:
वास्तु के अनुसार घर के उत्तर-पूर्व दिशा में मंदिर रखना शुभ होता है। इसे हमेशा साफ और ऊँचाई वाले स्थान पर रखें।

जन्माष्टमी पर मंदिर सजाने की सामग्री
जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को सजाने के लिए निम्न सामग्री का उपयोग किया जा सकता है:
कमल या गुलाब के फूल: भगवान कृष्ण को फूल बहुत प्रिय हैं।
तुलसी के पत्ते: तुलसी के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं।
दीपक और अगरबत्ती: रोशनी और सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है।
मोहिनी या रंगीन वस्त्र: मंदिर को रंगीन कपड़े से सजाना आकर्षक और शुभ माना जाता है।

खिलौने और मूर्तियाँ: छोटे झूलों या राधा-कृष्ण की मूर्तियों से सजावट करें।
मंदिर सजाने के तरीके
फूलों की सजावट:
फूलों से माला बनाकर या फूलों की सजावट करके मंदिर को सुंदर बनाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का माध्यम है।

झूला सजाना:
जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का झूला सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झूले को मंदिर के बीच में रखें और फूलों या रंगीन कपड़ों से सजाएं।

दीपक और लाइटिंग:
दीपक को मंदिर के सामने रखें और अगर संभव हो तो छोटे एलईडी लाइट्स से सजावट करें। यह न केवल वातावरण को रोशन करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संकेत भी देता है।

सुगंध और धूप:
अगरबत्ती, धूप या कपूर का उपयोग करें। यह वातावरण को शुद्ध और शांत बनाता है।

पूजा और मंत्र का ध्यान
शुभ समय में पूजा:
जन्माष्टमी के दिन सुबह या रात के मध्य समय में पूजा करना शुभ होता है। खासकर रात 12 बजे के आसपास जन्माष्टमी की आराधना की जाती है।

मंत्र का जाप:
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” और जन्माष्टमी से संबंधित अन्य मंत्रों का जाप करें। मंत्रों का उच्चारण घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।

भोग और नैवेद्य:
भगवान कृष्ण को विशेष भोग जैसे दूध, माखन, पनीर, और मीठा चढ़ाएं। इसे फूल और तुलसी के साथ सजाएं।

जन्माष्टमी पर मंदिर की दिशा और स्थान
वास्तु के अनुसार मंदिर का स्थान और दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है:
उत्तर-पूर्व दिशा: सबसे शुभ दिशा मानी जाती है।
मंदिर का ऊँचा स्थान: जमीन से थोड़ी ऊँचाई पर रखें।
साफ और शांति वाला स्थान: ध्यान रहे कि मंदिर के आसपास अनावश्यक वस्तुएँ या गंदगी न हो।

सजावट में ध्यान रखने योग्य बातें
अत्यधिक सजावट से बचें:
बहुत अधिक रंग-बिरंगे और भारी सामान से मंदिर अव्यवस्थित दिखाई दे सकता है। सजावट सरल और सुंदर होनी चाहिए।

साफ और शुद्ध वस्तुएँ:
पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हमेशा नई और शुद्ध होनी चाहिए। पुराने फूल, गंदा पानी या मिट्टी का उपयोग न करें।

बच्चों को शामिल करें:
जन्माष्टमी बच्चों के लिए भी आनंद का अवसर है। बच्चों को झूला सजाने या फूल सजाने में शामिल करें।

संगीत और भजन:
मंदिर के पास मधुर भजन या शांति भरा संगीत वातावरण को सकारात्मक बनाता है।

जन्माष्टमी पर विशेष टिप्स
मंदिर में रंगीन कपड़े और झूला हमेशा साफ रखें।
पूजा के दौरान सकारात्मक सोच और भक्ति भाव बनाए रखें।
मधुर ध्वनि और घंटियाँ बजाने से वातावरण शुद्ध होता है।
जन्माष्टमी पर तुलसी और कमल के फूल का विशेष प्रयोग शुभ माना जाता है।
मंदिर के पास हमेशा दीपक और अगरबत्ती जलाएँ, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

निष्कर्ष
जन्माष्टमी केवल भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि यह घर में भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। घर के मंदिर को वास्तु के अनुसार सही दिशा में सजाना, फूल, दीपक, तुलसी और झूला लगाने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। सजावट करते समय साफ-सफाई, सामग्री की गुणवत्ता और सही दिशा पर ध्यान देना जरूरी है। जन्माष्टमी पर मंदिर सजाना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और परिवार में सौहार्द बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय भी है।

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है.

TAGS

Krishna Janmashtami Vastu Niyam vastu tips

