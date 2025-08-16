Janmashtami 2025: जन्माष्टमी व्रत करने वाले चाय पी सकते हैं या नहीं, जानें आपके शहर में कब दिखेगा अष्टमी का चांद
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी व्रत करने वाले चाय पी सकते हैं या नहीं, जानें आपके शहर में कब दिखेगा अष्टमी का चांद

Janmashtami 2025 Vrat mein Chay: जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों के मन में एक प्रश्न जरूर होता है कि क्या इस दौरान वे चाय पी सकते हैं. आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान चाय पीना सही है या गलत और इस संबंध में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं. सथ ही आपके शहर में चांद निकलने का समय क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:00 PM IST
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी व्रत करने वाले चाय पी सकते हैं या नहीं, जानें आपके शहर में कब दिखेगा अष्टमी का चांद

Janmashtami 2025 Vrat Niyam: आज देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. मथुरा-वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्रीकृष्ण की कृपा पाने और आत्मिक शुद्धि के लिए रखा जाता है. इस दिन भक्त दिनभर उपवास रखते हैं और रात को 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाकर व्रत का पारण करते हैं. शास्त्रों के अनुसार व्रत का मुख्य उद्देश्य इंद्रिय संयम, साधना और भगवान की आराधना है. इसीलिए खाने-पीने की चीजों में संयम रखना आवश्यक माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले चाय पी सकते हैं या नहीं और इल बार जन्माष्टमी पर आपके शहर में चांद निकलने के सही समय यानी मुहूर्त क्या है.

क्या हम जन्माष्टमी के व्रत में चाय पी सकते हैं?

जन्माष्टमी व्रत अलग-अलग लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार करते हैं. कुछ भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार या चाय का सेवन कर श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करते हैं. निर्जला व्रत में जहां दिन भर जल ग्रहण नहीं किया जाता, वहीं फलाहार व्रत में फल, दूध, मखाने, मेवे, फलाहारी पकवान खाए जाते हैं. स प्रकार के व्रत में चाय पीना कई लोग उचित मान लेते हैं. ध्यान रहे कि जन्माष्टमी व्रत पर जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं, उन्हें इस दौरान चाय का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे व्रत की पवित्रता और आपका संकल्प भंग हो जाएगा.

जन्माष्टमी व्रत में चाय पीना क्यों है वर्जित

शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, चूंकि, चाय पत्ती को उबालकर चाय बनाया जाता है, यह तामसिक और राजसिक गुणों वाली मानी जाती है, जबकि व्रत का उद्देश्य सात्त्विकता बनाए रखना होता है. यह शरीर में अम्लता बढ़ाती है और पाचन तंत्र को उत्तेजित करती है, जिससे व्रत का वास्तविक लाभ नहीं मिलता. व्रत का नियम यह है कि जो पदार्थ भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं वही ग्रहण किए जाएं. चाय को सामान्यतः पूजा में अर्पित नहीं किया जाता.

अपवाद स्थिति

यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य कारणों से (जैसे सिरदर्द, कमजोरी, आदत की वजह से) चाय न पीने पर परेशानी होती है, तो वह श्रद्धापूर्वक कम मात्रा में पी सकता है. लेकिन, बेहतर यही है कि इसके स्थान पर दूध, नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल ड्रिंक लें, जो फलाहारी और सात्त्विक माने जाते हैं.

जन्माष्टमी पर शहरवार चंद्रोदय का समय

मथुरा-वृंदावन- रात 12:02 से 12:46 बजे तक

नई दिल्ली- रात 12:04 से 12:47 बजे तक

नोएडा- रात 12:03 से 12:46 बजे तक

जयपुर- रात 12:09 से 12:53 बजे तक

मुंबई- रात 12:20 से 01:05 बजे तक

पुणे- रात 12:16 से 01:02 बजे तक

अहमदाबाद- रात 12:22 से 01:06 बजे तक

हैदराबाद- रात 11:58 से 12:43 बजे तक

चेन्नई- रात 11:50 से 12:36 बजे तक

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

