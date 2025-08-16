Janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 व्रत का सही पारण टाइम क्या है? 16 अगस्त की रात या 17 अगस्त की सुबह, कन्फ्यूजन करें दूर
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 व्रत का सही पारण टाइम क्या है? 16 अगस्त की रात या 17 अगस्त की सुबह, कन्फ्यूजन करें दूर

Janmashtami Parana Time 2025: आज हर ओर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. इस दिन भक्त व्रत का संकल्प करते हैं और आधी रात में कान्हा के जन्म का विशेष उत्सव मनाते हैं. आइए जानें किस टाइम पर जन्माष्टमी का पारण करें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:45 PM IST
Janmashtami Parana Time 2025
Janmashtami Parana Time 2025

Janmashtami Parana Time 2025: जन्माष्टमी 2025 व्रत का पारण कब करें यह सवाल हर किसी के मन में रहता है. हर व्रत की तरह श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पारण का भी एक समय समय और तय विधि विधान है. वैसे तो जन्माष्टमी व्रत का पारण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के खत्म होने पर किया जाता है. हालांकि कई बार लोग जन्माष्टमी की तारीख के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं. आइए जानें जन्माष्टमी 2025 व्रत का पारण कब करें. 

जन्माष्टमी 2025 व्रत का पारण कितने बजे है
जन्माष्टमी 2025 व्रत का पारण करने के लिए तीन समय बताए गए हैं.
16 अगस्त रात 12:47 AM के बाद पूजा करें और फिर  पारण करें.
16 अगस्त रात 9:34 PM के बाद अष्टमी तिथि की समाप्ति होने पर पारण कर सकते हैं.
17 अगस्त सुबह 5:51 AM के बाद जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए तो पारण कर सकते हैं. यही परंपरागत रूप से मान्य है. 

जन्माष्टमी 2025 व्रत का पारण कब करना चाहिए
व्रत और पूजा का समयकाल
जन्माष्टमी व्रत का पारण करने का समय 16 अगस्त को 12:47 AM बाद या फिर 9:34 PM बजे के बाद कर सकते हैं. 
जन्माष्टमी व्रत का पारण समय 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं या या 5:51 AM पर कर सकते हैं. 
अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 बजे शुरू हुई और अब  16 अगस्त को रात 9:34 बजे समाप्त हो जाएगी.
निशिता पूजा समय 16 अगस्त, 12:04 AM से लेकर 12:47 AM
श्रीकृष्ण का जन्मकाल मध्यरात्रि में लगभग 12:26 AM है.

जन्माष्टमी व्रत पारण​ विधि Janmashtami Vrat Ki Paran Vidhi
जन्माष्टमी व्रत पारण का पारण करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को साफ कर लें.
भगवान कृष्ण को स्नान कराएं और साफ वस्त्र पहनाएं.
इसके बाद भोग के लिए माखन,फल, मिश्री, दूध, पंचामृत भगवान को चढ़ाएं. 
तुलसी दल और फूलों की माला भगवान को चढ़ाएं. 
दीपक जलाकर श्रीकृष्ण के भजन, मंत्र आदि जपें. 
अंत में आरती कर पूजा संपन्न करें. अब तुलसी-जल पिएं और प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूरा करें. 
कुछ मीठा खाकर सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से परहेज करें.
पारण वाले दिन जरूरतमंद को दान दें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

;