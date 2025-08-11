Janmashtami 2025: जन्माष्टमी की बीच रात खीरा काटने का क्या है रहस्य, कैसे नाल काटकर श्रीकृष्ण का होता है जन्म , जानें

Why We Cut Cucumber On Janmashtami 2025: हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्योहार पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल 16 अगस्त को यह पर्व मनाया जाएगा. श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि पर आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुआ. जन्माष्टमी के दिन हर घर और मंदिर में बीच रात को रोहिणी नक्षत्र में कान्हा जी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है. कान्हाजी को 56 भोग लगते हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी पर खीरा काटने की एक विधि की जाती है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की ठीक बीच रात में खीरे को काटने से जुड़ी विधि की जाती है. हर श्रीकृष्ण भक्त के लिए बहुत महत्व रखने वाले इस जन्माष्टमी पर्व के आने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जन्माष्टमी की बीत रात को क्यों खीरा काटा जाता है, जन्माष्टमी पर खीरा का क्या महत्व है और इस दिन खीरे को कैसे काटते हैं, लड्डू गोपाल को खीरे में ही क्यों रखते हैं इन सभी रहस्यों के बारे में आज हम इस कड़ी में जानेंगे.

जन्माष्टमी पर खीरे का महत्व

धार्मिक मान्यताएं हैं कि खीरे का संबंध गर्भाश्य से है. जन्माष्टमी की पूजा पर खीरे को माता देवकी के गर्भाश्य का प्रतीक में रखा जाता है. खीरा काटकर इस तरह का प्रतीकात्मक दृश्य दर्शाया जाता है जैसे खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म हो रहो है. जन्माष्टमी की सुबह डंठल वाले खीरे में लड्डू गोपाल को रखते हैं और फिर आधी रात को खीरे को डंठल के साथ बीच से काटकर लड्डू गोपाल का जन्म करवाया जाता है. जिसे नाभि छेदन या नाल छेदन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

खीरे का डंठल गर्भनाल

खीरे का डंठल गर्भनाल मान लिया जाता है फिर इसे काटकर कृष्णजी को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की विधि पूरी की जाती है. ऐसा करने के पीछे एक मान्यता है कि जैसे जन्म के समय बच्चे को मां से किया जाता है और इसके लिए गर्भनाल करते हैं वैसे ही खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म करवाया जाता है. जैसे ही खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म होता है वैसे ही शंख बजाकर भगवान का स्वागत किया जात है. उसके बाद विधि पूर्वक गोपालजी की पूजा की जाती है. इसके बाद उन्हें धनिए की पंजीरी व चरणामृत और खीरे का भोग लगाया जाता है.

संतान सुख की प्राप्ति

ऐसा माना जाता है कि शुद्ध और पवित्र फल खीरा भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए. कुछ लोग भोग लगाए खीरे के प्रसाद को गर्भवती महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर खीरा प्रसाद पाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है.

