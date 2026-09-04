/Janmashtami 2026: रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं श्रीकृष्ण, जानिए इस शक्तिशाली नक्षत्र चंद्रमा से संबंध और इसमें जन्मे लोगों की पर्सनालिटी

रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं जिसके कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है. चंद्रमा मन, भावनाओं, सुंदरता और आकर्षण का कारक है. ऐसे में रोहिणी नक्षत्र में जन्में लोगों के व्यक्तित्व में एक अलग तरह का आकर्षण होता है. चेहरे पर चमक और आंखें सुंदर होती है. ये लोग और बातचीत करते हैं तो छाप छोड़ जाते हैं.विनम्र होते हैं. भगवान श्रीकृष्ण जिस तरह से बांसुरी और संगीत प्रेमी है उसी तरह रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग कला और संगीत को बहुत पसंद करते हैं. संगीत, नृत्य, चित्रकला, लेखन में इनकी गहरी रुचि होती है. ये लोग अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेते हैं. अपनी मेहनत और धैर्य से बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं. इन्हें सफाई और व्यवस्थित माहौल पसंद होता है.