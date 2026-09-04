/Janmashtami 2026: रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं श्रीकृष्ण, जानिए इस शक्तिशाली नक्षत्र चंद्रमा से संबंध और इसमें जन्मे लोगों की पर्सनालिटी

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, ये तो लगभग हर किसी को पता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस शक्तिशाली नक्षत्र का चंद्रमा से क्या संबंध है? जबकि रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ तो एक सवाल मन में ये भी उठता है कि इस नक्षत्र में जन्मे सामान्य लोग कैसे होते हैं, क्या उनके अंदर भगवान कृष्ण के कोई गुण हो सकते हैं या नहीं? आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि जिस रोहिणी नक्षत्र में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ उसका चंद्रमा से क्या कनेक्शन है और इस नक्षत्र में जन्मे लोग कैसे होते हैं.
पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में हुआ. तब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, इस तरह कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में माना गया क्योंकि किसी के भी जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र मान लिया जाता है. यही कारण है कि इस नक्षत्र में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनके व्यक्तित्व में श्रीकृष्ण के कुछ गुणों की झलक दिख जाती है.
रोहिण नक्षत्र एक अति शुभ और शक्तिशाली शुभ नक्षत्र है जो व्यक्ति के सौंदर्य, कला, प्रेम और समृद्धि का कारक होता है. इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है. ऐसे में ज्योतिष के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का होना व्यक्ति के भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है. उस पर दिव्य कृपा होती है. ध्यान दें वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा माता, मन, भावनाओं, यादाश्त और मानसिक शांति का कारक है.
रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं जिसके कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है. चंद्रमा मन, भावनाओं, सुंदरता और आकर्षण का कारक है. ऐसे में रोहिणी नक्षत्र में जन्में लोगों के व्यक्तित्व में एक अलग तरह का आकर्षण होता है. चेहरे पर चमक और आंखें सुंदर होती है. ये लोग और बातचीत करते हैं तो छाप छोड़ जाते हैं.विनम्र होते हैं. भगवान श्रीकृष्ण जिस तरह से बांसुरी और संगीत प्रेमी है उसी तरह रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग कला और संगीत को बहुत पसंद करते हैं. संगीत, नृत्य, चित्रकला, लेखन में इनकी गहरी रुचि होती है. ये लोग अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेते हैं. अपनी मेहनत और धैर्य से बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं. इन्हें सफाई और व्यवस्थित माहौल पसंद होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)