Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Janmashtami 2026 Date: इस साल कब मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Janmashtami 2026 Date: इस साल कब मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय

When In Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. मान्यतानुसार, इस दिन व्रत का संकल्प कर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से जीवन के कष्टों का अंत होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 13, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:25 PM IST
Janmashtami 2026 Date: इस साल कब मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न सर्जरी, न चीर-फाड़! सिर्फ 10 मिनट में Brain Chip लगाने का प्रयास, चीन की तैयारी
2
3
4
5