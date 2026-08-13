/Janmashtami 2026 Date: इस साल कब मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय

When is janmashtami 2026 Date and Time: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस पर्व पर भगवान कृष्ण के भक्त उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं और व्रत का संकल्प कर भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि पर अवतार लिया. भगवान के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र और आधी रात थी. आइए जानें साल 2026 में कब श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा. इस पर्व पर शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस विधि से श्रीकृष्ण भगवान की पूजा की जाएगी.
हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 04 सितंबर 2026 को देर रात 02:25 बजे शुरू होगी और 5 सितंबर को सुबह 12:13 बजे तिथि का समापन होगा. इस तरह से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा. वहीं, वैष्णव संप्रदाय के लोग इस साल 5 सितंबर को यह पर्व मनाएंगे.
भगवान श्रीकृष्ण का जन्म आधी रात में हुआ था ऐसे में उनकी पूजा लड्डू गोपाल स्वरूप में उनके जन्म के समय की जाती है यानी निशिता काल में. इस तरह इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए निशिता मुहूर्त 04 सितंबर की रात 11:57 बजे से देर रात 12:43 बजे तक रहेगा.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर पूजा घर की सफाई कर लें. इसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनका शृंगार करें. अब भोग आदि लगाएं और फिर ध्यान करके भगवान के सामने बैठ जाएं. इसके बाद जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करें. अब निशीता काल में फिर से स्नान करें और शुभ मुहूर्त में बाल गोपाल की पूजा शुरू करें. लड्डू गोपाल को दूध, दही, शहद, घी और जल अर्पित करें. इसके बाद गोपाल जी को नए वस्त्र धारण करवाएं. खीर, माखन-मिश्री का भोग चढ़ाएं. शंख और घंटी बजाकर भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें. इसके बाद गोपाल जी को झूला झुलाएं और फिर भजन-कीर्तन करें. आखिर में पूरे घर के लोगों को प्रसाद बांट दें.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण 5 सितंबर 2026 को किया जाएगा. व्रत का पारण सूर्योदय के समय पूजा करने के बाद करें. इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का पारण 5 सितंबर को सूर्योदय होने पर कर सकते हैं. सुबह 05 बजकर 47 मिनट पर इस दिन सूर्योदय होगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)