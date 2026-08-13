/Janmashtami 2026 Date: इस साल कब मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर पूजा घर की सफाई कर लें. इसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनका शृंगार करें. अब भोग आदि लगाएं और फिर ध्यान करके भगवान के सामने बैठ जाएं. इसके बाद जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करें. अब निशीता काल में फिर से स्नान करें और शुभ मुहूर्त में बाल गोपाल की पूजा शुरू करें. लड्डू गोपाल को दूध, दही, शहद, घी और जल अर्पित करें. इसके बाद गोपाल जी को नए वस्त्र धारण करवाएं. खीर, माखन-मिश्री का भोग चढ़ाएं. शंख और घंटी बजाकर भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें. इसके बाद गोपाल जी को झूला झुलाएं और फिर भजन-कीर्तन करें. आखिर में पूरे घर के लोगों को प्रसाद बांट दें.